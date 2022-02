Itatí Cantoral debutará en Disney: “Red” es el nombre de la película

La actriz se mostró feliz por la película (Foto:Instagram/@itatic_oficial)

Itatí Cantoral demuestra una vez más su versatilidad en el mundo artístico. La actriz de melodramas regresa a la actuación pero esta vez de la mano de una de las productoras más importantes del mundo y que recientemente estrenó su versión streaming: Disney. La también cantante hará su debut en la compañía del ratón más popular del mundo en la película titulada Red.

La villana de telenovelas no dudo en hacer el anuncio a todos sus seguidores a través de sus redes sociales, donde no solo mostró un look muy elegante, sino que con mucha alegría compartió la fecha de estreno, de la producción de también Pixar, que será el próximo 11 de marzo y que estará disponible en la plataforma digital Disney +.

“Hola Fans de Pixar, soy Itatí Cantoral y estoy feliz de poder compartir con ustedes una gran noticia: estaré participando en la próxima película de Pixar, Red, dando mi voz a Ming Lee y es un sueño para mí poder participar en un proyecto tan enorme como un panda. Espero que disfruten tanto como yo de esta hermosa historia Red, de Disney y Pixar que se estrena en exclusiva el 11 de marzo solo por Disney +”, expresó la actriz.

La actriz le da su voz a " Ming Lee" (Foto:Instagram/@itatic_oficial)

Tras el anuncio de lo que será uno de los proyectos más importantes de la mexicana, en una faceta diferente a lo que sus fans están acostumbrados a ver de ella, su más de 2.6 millones de seguidores en Instagram no dudaron en hacerle llegar sus felicitaciones y mejores deseos, pues a pesar de que el personaje no es el protagonista, sí tendrá un rol muy importante dentro de la trama.

“Felicidades mi Itatí, se ve que lo hiciste muy contenta”, “Los mexicanos triunfando como siempre, diría Belinda”, “Veremos esta película solo porque estás en ella”, “No imagino un personaje de una mamá con tu voz, pero sin duda será algo que sí quiero ver”, “La película en general se ve rara, pero creo que lo importante aquí es que se te dio la oportunidad en Disney”, “Siempre es grato tener en el doblaje de voz a mexicanas y mexicanos importantes y no solo a extras de otros países”, “Felicidades a nuestra gran Itatí Cantoral”, expresaron en la caja de comentarios del video.

La actriz tendrá un papel importante dentro de la película para niños Itatí Cantoral - Portada

Red tiene como argumento a una niña llamada Mei Lee, que es una chica china-canadiense de trece años, que se debate entre ser la hija obediente de su madre y el caos de la juventud. Y, por si los cambios en sus intereses, relaciones y cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona o estresa demasiado, se convierte en un gran panda rojo.

La película ya se estrenó en los recintos de China, el pasado 18 de febrero, sin embargo se especuló sobre mover la fecha para que así tanto en Disney +, de Estados Unidos, y demás países con la plataforma ya el 11 de marzo de 2022 estuviera disponible, siendo estrenada además en cines en países que no disponen de ella. Aún se desconoce si tendrá un costo adicional en la empresa de streaming como algunas de las películas del ratón, como fue el caso de Black Widow que dio una batalla legal con la actriz Scarlett Johansson.

Los fans no olvidan su personaje "Soraya Montenegro" (Foto: Twitter/@grillitosuena)

En días pasados la actriz ha sido tendencia en redes sociales por el estreno del remake de Los Ricos También Lloran, donde Soraya Montenegro regresa a la televisión mexicana a través de la señal de Televisa y en Estados Unidos por Univision. Aunque aún no se ha explorado mucho al personaje que ahora interpreta Fabiola Guajardo, el público recordó con cariño a la “maldita lisiada” que le ha dado popularidad a Itatí Cantoral durante los últimos años.

