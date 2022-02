Las canciones de películas más exitosas en el ranking Billboard antes de “We don’t talk about Bruno”

Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV, Arnon Milchan Production / Walt Disney Animation Studios / Malpaso Productions, Gerber Pictures, 22 & Indiana Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Live Nation Productions, Thunder Road Pictures. Distribuidora: Warner Bros.

A lo largo de las historia del cine muchas películas han dejado huella en el público gracias a su historia, adaptación, fotografía e interpretaciones, pero sólo algunas han logrado conquistar con sus bandas sonoras o temas principales al grado de posicionarse dentro de las listas de popularidad. Tal es el caso de We don’t talk about Bruno [No se habla de Bruno], canción que actualmente encabeza el Hot 100 de Billboard.

Encanto, el nuevo musical animado de Disney llegó a la pantalla grande en noviembre de 2021 sin generar gran expectativa en el público comparado con Frozen o los recientes live action de Mulán, Aladín, La bella y la bestia, por mencionar algunos. Aproximadamente un mes después, la cinta dirigida por Byron Howard y Jared Brush llegó a la plataforma de streaming de la compañía y fue a partir de ese momento cuando la magia explotó.

La canción se convirtió en una de las más populares del soundtrack

En cuestión de unos días, el soundtrack compuesto por Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco alcanzó el puesto número uno del Billboard 200, ranking que reconoce las producciones musicales más populares. De hecho, logró desbancar a 30, la nueva producción discográfica de Adele que estuvo en el primer puesto por alrededor de seis semanas y que ha causado sensación por ser el regreso triunfal de la cantautora británica.

Pero dentro de la banda sonora se encuentra la canción más popular del momento, según el Hot 100 de Billboard. Se trata de No se habla de Bruno, tema interpretado en español por los colombianos Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Diane Guerrero, además de Stephanie Beatriz, Rhenzy Feliz y Adassa, otros miembros del elenco. Cabe recordar que Disney no presentó esta pieza como tema principal de la película para que fuera considerada en la categoría “Mejor Canción Original” en los próximos Premios Oscar, en su lugar fue Dos oruguitas.

Tras el éxito que alcanzó "Let it go", Dina Menzel e intérpretes de la canción en distintos idiomas protagonizaron un performance en la entrega 92 de los Premios Oscar. (Mario Anzuoni/Reuters)

Esta no es la primera vez que el soundtrack de una película se convierte en el favorito del público. En 2019 se estrenó Frozen II, la secuela de la historia de fantasía que conmocionó al público infantil hace casi una década. Dentro de la banda sonora se encuentran canciones como Some things never change, Into the unknown, When a am older, Lost in the woods, Show yourself, The next right thing, entre otras. Sin embargo, All is found, interpretada por Evan Rachel Wood, fue la canción más sonada.

El álbum de la película rompió el récord con la mayor cantidad tiempo en el número uno dentro de Billboard’s Soundtrack chart al acumular aproximadamente 45 semanas consecutivas. Con ello, la producción de Disney logró superarse a sí misma, pues en 2013 había conseguido que la banda sonora de la primer película se colocara a la cabeza por 44 semanas. También logró posicionarse dentro de los primeros lugares de la lista Billboard 200.

Durante las grabaciones de la película se especuló sobre un posible romance entre los protagonistas. (The Grosby Group)

Cabe recordar que Frozen tiene una de los temas más sonados de los últimos tiempos. Se trata de Let it go, canción interpretada en inglés por Idina Menzel, que estuvo en el Billboard Hot 100 convirtiéndose en la canción más vendida del 2014 con más de 10 millones de copias y que, a día de hoy, sigue siendo recordada por miles de fanáticos alrededor del mundo. Cabe recordar que se convirtió en un éxito para la casa productora porque ganó el Oscar a “Mejor canción original” en ese mismo año.

En 2018 se estrenó Nace una estrella, película que marcaría una pauta en la carrera artística de Lady Gaga porque por primer vez estelarizó un proyecto para el séptimo arte. Dentro de la banda sonora destacó el tema principal Shallow, compuesto por la propia cantautora estadounidense que interpretó junto al actor Bradley Cooper para la película. La canción pasó alrededor de 20 semanas en el ranking por encima de los primero 50 lugares y después de la semana 45 salió del top.

Sin embargo, representó un logro en la carrera musical de Lady Gaga al entrar en el Billboard Hot 100 después de aproximadamente siete años desde el éxito que tuvo con Born this way en 2011. La canción también es considerada un triunfo en la carrera de Bradley Cooper porque pro primera vez apareció en las listas de popularidad musicales debido a que hasta ese momento no había incursionado en dicho ámbito.

Antes de "Mujer bonita" Julia Roberts ya había incursionado en el cine, también había sido nominada a los Premiso Oscar, pero la cinta significó un gran éxito en su carrera y posteriormente estelarizó más películas románticas

Uno de los temas más recordados desde el siglo pasado es Oh, Pretty Woman de Roy Orbison. El tema inundó las estaciones de radio en la década de los 60, cuando el rock and roll era el género por excelencia y permaneció cinco semanas en Billboard Hot 100 y sólo encabezó una. La canción no sólo se convirtió en un éxito musical, pasó a ser un clásico de la pantalla grande junto a Julia Roberts y Richard Gere en la película Pretty Woman (1990).

La canción retomó fuerza dentro del ranking gracias a la cinta que le valió una segunda nominación a Julia Roberts en los Premios Oscar, pero no fue la única. Dentro del soundtrack también destacó I must have been love que pasaría a la historia como un ícono de las comedias románticas y es una de las canciones más famosas de Roxette.

La canción se estrenó en 1987, pero con como parte de las festividades decembrinas bajo el nombre Christmas for the broken-hearted. Dos años después, se le hicieron las adecuaciones necesarias para que entrara en el contexto de Mujer bonita consiguiendo posicionarse en el número uno de Billboard.

Además del tema principal, esta escena de "Titanic" es considerada una de las más famosas del cine (The Grosby Group)

Otra canción que pasó a la historia gracias al cine es Lady marmalade, canción original de Patti LaBelle que se estrenó en 1975 con el número uno en Billboard Hot 100, pero volvió a tomar fuerza con la versión que se hizo para la banda sonora de Moulin Rouge (2001). La película estelarizada por Natalie Mendoza, Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Lenguizamo, entre otros, contó con la canción interpretada por Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mýa y Pink.

El cover contó con un videoclip que dejó boquiabiertos a más de uno por la sensualidad de las cantantes, quienes lograron encabezar el mismo ranking de Billboard con su colaboración, además de que cada una de ellas se encontraba en el top de las cantantes más famosas del momento.

My heart will go on es considerado uno de los temas más exitosos que ha pasado por el cine. Céline Dion conmocionó al mundo enteró con su inigualable interpretación que ha traspasado generaciones desde 1997 con el estreno de Titanic, incluso se posicionó en el número uno del Billboard Hot 100 desde su lanzamiento y se mantuvo por varios meses.

Al igual que "Titanic", "Ghost: la sombra del amor tiene una de las escenas más conocidas del cine y "Unchained melody" se mantiene vigente. (The Grosby Group)

En 2017, con motivo del vigésimo aniversario de la cinta estelarizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, Céline Dion recordó su éxito más grande durante la entrega de los Billboard Music Awards. Ya pasaron 25 años desde que la canción llegó al radio y posteriormente a las plataformas de música, aún así se mantiene como un clásico.

Estas son algunas de las canciones que han hecho historia en el cine a nivel internacional, pero no son las únicas. Disney sorprendió al mundo con Hakuna matata de Lion King, Un mundo ideal de Aladdín y otras melodías de sus clásicas películas. Ghost: la sombra del amor emocionó con su tema principal en 1990; la saga de Rocky cuenta con una de las bandas sonoras más reconocidas de todos los tiempos; John Travolta deslumbró con sus pasos a ritmo de los Bee Gees en Fiebre de Sábado por la noche y las clásicas canciones de ABBA se convirtieron en un musical con Mamma Mia.

Las canciones que han brillado en el séptimo arte se han convertido en éxitos internacionales que pasarán de generación en generación debido a que las películas donde aparecieron son considerados clásicos del cine.

