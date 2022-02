Tenoch Huerta arremetió contra las telenovelas mexicanas: “No tienen nada que me ofrezcan a mí”

Tenoch Huerta quien es uno de los grandes actores mexicanos de la actualidad y el cual también es conocido por ser un álgido impulsor de la causa anti-racista en México, ofreció una entrevista para un portal mexicano donde habló a detalle de sus convicciones, sus ideales y con sorpresa ahondó sobre su disgusto por las telenovelas mexicanas.

A través de su cuenta de Twitter, el histrión de 41 años compartió su entrevista para el portal mexicano Pie de Página, pero a la hora de dar retweet a la publicación ironizó con lo declarado por él: “No me gustan las telenovelas, siento que, en cuestión de talento, historias, narrativa, no tienen nada que me ofrezcan a mí, y yo nada que ofrecerles a las telenovelas”, racalcó.

El también activista añadió de forma irónica que, tal vez en algún futuro pueda hacer un melodrama que vaya de la mano con sus convicciones ideológicas, siempre y cuando “el hambre le gane”: “Pero no me mal entiendan, en una de esas se hace algo en lo que mi talento y perfil de actor encajen o simplemente me gane el hambre”, redactó el histrión que dio vida a Rafael Caro Quintero en la serie producida por Netflix, Narcos México.

Tenoch Huerta arremetió contra las novelas mexicana Foto: Twitter/ @TenochHuerta

Esta no es la primera vez que el histrión nacido en la Ciudad de México, arremete contra alguna producción melodramática. Recientemente, el pasado 23 de febrero Tenoch Huerta dio de que hablar nuevamente en su TimeLine cuando le pidió a Netflix México dejara de invisibilizar la piel morena.

“A todas las productoras de contenido en México. YA BASTA de sus discursos de la blanquitud, de invisibilizar la piel morena. Somos mayoría pero ustedes se avergüenzan de vivir en un país moreno, ¿pero no les molestan los privilegios aquí les confieren, cierto?”, escribió el intérprete que supuestamente dará vida a Namor, The Submariner en la precuela de Black Panther de Marvel Studios.

El actor escribió lo anterior endosando el tuit de Láurel Miranda, activista que participa en la campaña de Poder prieto, en pos de poner en la mesa pública la falta de inclusión y representación de personas morenas, la mayoría en nuestro país, en los contenidos masivos de entretenimiento.

Tenoch Huerta arremetió contra las productoras de contenido en México Foto: Twitter/@TenochHuerrta

La molestia de Tenoch Huerta surgió cuando la popular plataforma de contenidos vía streaming Netflix anunció la producción de nuevos productos audiovisuales enmarcados en el clásico género de la telenovela: Novelas con N de Netflix y con el slogan “Qué drama”.

Ante este panorama, se manifestó una iniciativa digital que pone el tema de la inclusión racial y sociocultural en las producciones televisivas, específicamente aquellas realizadas por plataformas digitales.

Tras esto, el histrión que dio vida a Adán Cruz en Aquí en la Tierra aprovechó la tendencia en la que se había posicionado a mediados de febrero para seguir manifestándose en su cuenta de Twitter con mensajes como “Con N de No más blanquitud”, “N de No más racismo”, y otras consignas en las que también se etiquetaron a compañías de contenidos como HBO Max y Amazon Prime.

Fotos: EFE // Twitter@poderprieto_mx

Derivadas a sus controversiales opiniones, Huerta ha avivado el debate en torno al racismo en México y ocasionado a esto, en varias ocasiones las redes sociales lo colocan en tendencia para mostrar su disgusto o su descuerdo con lo que dice el intérprete.

Ahondando en el debate, el pasado 23 de noviembre del 2021 cuando el actor Luis Fernando Peña, contó en una edición de su programa Versión extendida que había padecido muestras de clasismo en algunas de las producciones en las que participó. Tenoch aprovechó para mostrar empatía con su colega y difundió algunos testimonios personales.

SEGUIR LEYENDO: