Tenoch Huerta apoyó a Luis Fernando Peña contra el racismo que vivió en “Amarte duele”

Luego de que el actor Luis Fernando Peña se sinceró sobre el racismo y la discriminación que vivió mientras grababa la cinta Amarte duele, durante el programa Versión extenida hace algunos meses, el también actor Tenoch Huerta le demostró su apoyo en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Huerta también publicó algunos testimonios de discriminación que recibió por parte de sus seguidores y replicó el video en el que Luis Fernando contó su experiencia en la película en la que actúa junto a Poncho Herrera y Martha Higareda.

En sus historias, publicó capturas de pantalla de algunos testimonios que recibió. Entre ellos, el de un seguidor que ha sido testigo de cómo un grupo de personas quedan impunes por su tez blanca, a pesar de hacer cometido algunos ilícitos.

“Vivo en puebla, conjunto Fifí y los ojetes que admisitran el condominio son más pinches rateros que los que suben a las combis con pistolas, pero como son blancos pasan desapercibidos, porque además parece que entre fifís hay códigos y solo son mal vistos los de piel oscura”, escribió el seguidor en un mensaje al actor.

Entre otros testimonios que recibió, Tenoch compartió la experiencia de algunos de sus seguidores que trabajaron en una televisora mexicana en donde se les dicriminó por su color de piel. Según contaron una recepcionista puso solicitudes para un casting en una pila en donde “iban los aspirantes morenos”.

El actor también publicó el testimonio de uno de sus seguidores que habría trabajado en una televisora local en donde le dijeron que “la tele es para gente blanquita y bonita”.

Por otra parte, en una entrevista para el canal Versión Extendida de Tenoch Huerta, Luis Fernando narró algunas incómodas situaciones que atravesó durante las grabaciones.

“A Armando y a mí nos pasó cuando hicimos ‘Amarte Duele’ en una tienda de deportes que se llama ‘Martí’ nos sacaron de la tienda porque no estábamos vestidos adecuadamente en Santa Fe. Nos sacaron de la tienda, ‘se pueden salir por favor’” contó el artista.

Asimismo, destacó que, durante el tiempo en que trabajaron en esa parte de la Ciudad de México, el trato por parte de los aledaños dejó mucho que desear.

“Todo ese tiempo que filmamos en Santa Fe sentimos durísimo el clasismo y el racismo, él siendo güero y yo siendo moreno”, añadió.

Fernando Peña confesó que debido a las conductas discriminatorias que él y Armando Hernández recibieron en aquel entonces, recurrieron a varias estrategias para intentar que los siguieran molestando.

“O sea teníamos que estar pegados con el ‘crew’ porque nos veían feo o nos aventaban. Ya cuando nos corrieron de la tienda, a la semana nos tocó grabar adentro y ya los polis se quedaron de ‘ay wey son actores’”, externó el actor.

Alfonso Herrera y Luis Fernando Peña se reencontraron tras casi dos décadas (Fotografía Instagram: ponchohd)

En otra parte de la entrevista Fernando destacó que, cuando lo invitaron a formar parte de Amarte Duele él nunca pensó en el alcance que tendría.

“Cuando me invitaron a hacer esa peli, la neta era como: ‘vamos a hacer una peli más’, pero nunca dimensioné hasta donde podría significar para mucha gente el que yo fuera el protagonista de esa película, ya hasta que después me dijeron: ‘eres el chacal de México’ y fue que volteé y me di cuenta que mucho tiempo fui como el primer protagonista moreno en el cine nacional”, sentenció.

