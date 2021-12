“México es racista y clasista”: Estefanía Veloz salió en defensa de Tenoch Huerta

La polémica sobre el racismo se volvió a avivar en México (Foto: Instagram/@estefaniavloz/Cuartoscuro)

La panelista de televisión Estefanía Veloz utilizó sus redes sociales para asegurar que México es un país machista, racista y clasista, a la par de salir en defensa del actor Tenoch Huerta, quien avivó la polémica en internet.

Por medio de su cuenta de Twitter, Veloz se lanzó contra todos aquellos que han asegurado que el país no es racista, argumentando que hay casos puntuales en los que día a día se comprueba que esas conductas siguen vigentes en el panorama social.

La también activista detalló que dichos comportamientos pueden ser observados en los comentarios ofensivos y denigrantes que día a día reciben personajes como el ganador de Premio Ariel en 2016, Huerta; así como el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gibran Ramírez, o la secretaria general del partido guinda, Citlalli Hernández.

“La prueba de que México es racista y clasista son los comentarios sistemáticos que le hacen a @TenochHuerta y @gibranrr. La prueba de que México es machista, clasista y racista son los comentarios que le hacen a @CitlaHM”, redactó este miércoles 29 de diciembre Estefanía Veloz.

Estefanía Veloz también defendió a Gibran Ramírez y a Citlalli Hernández (Foto: Twitter/@EstefaniaVeloz)

Y es que usuarios de redes sociales volvieron tendencia el nombre de Tenoch Huerta en las redes sociales y los principales buscadores de internet, debido a que se volvió viral la publicación que compartió el actor en la cual pidió a los usuarios “dejar sus comentarios racistas”.

Su petición estuvo acompañada de una ilustración del diseñador Wess Montoya, en la cual se puede ver a un hombre moreno utilizar una de las famosas chamarras con la frase “Mexico is the shit (México es el más genial)”; sin embargo, ésta fue modificada para decir “México es racista” y “México es prieto”.

No obstante, ahí no quedaron los reclamos del histrión, pues también aseguró que las personas “prietas” no son una minoría en el país, al contrario, explicó que son más del 80% de la población total, pese a que han sido invisibilizadas durante décadas.

“Creo que ésta les va a dar mucho coraje entripado…porque somos el 80% NO SOMOS LA MINORÍA, ellos sí”

La ilustración que compartió el actor es del diseñador Wess Montoya (Fotos: Twitter/@TenochHuerta/Instagram/@WessMontoya)

Esta no es la primera vez que Tenoch aviva dichos temas, pues en el pasado mes de noviembre se lanzó en contra de los centros comerciales y lugares “fifís” los cuales, según sus declaraciones, acosan a las personas de tez morena. El protagonista de la primera temporada de Narcos: México indicó que esto se debe a que en las próximas semanas se iniciarán las fiestas decembrinas.

“Llegó la bonita época del año en que los prietos seremos seguidos en todos los centros comerciales, nos pedirán los tickets de compra y revisaran las bolsas; preguntarán si tienen saldo nuestras tarjetas de débito y nos mirarán con desconfianza cada que entremos a lugares fifís”, escribió el actor a través de su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, meses atrás el actor mexicano decidió expresar su opinión sobre el tema del racismo, pues a través del canal de YouTube, Versión extendida, con el que comparte créditos con la activista feminista Estefanía Veloz y el politólogo Pancho Parra, publicó un video el que expuso cómo cierto sector de la sociedad ha sido afectado por el racismo que aún se vive en el país.

En dicho video Huerta informó que en México “más del 60 por ciento de la población se considera de piel morena”, de acuerdo a datos de la CONAPRED, pese a esto, en los medios de comunicación (principalmente en la programación de Televisa y Azteca) abundan personas de tez blanca.

SEGUIR LEYENDO: