Tenoch Huerta celebró posible nominación a los Premios Oscar con un mensaje para los haters

El polémico actor mexicano, Tenoch Huerta celebró en sus redes sociales la posibilidad de entrar en las nominaciones de Mejor Película por Son of Monarchs en los premios Oscar 2022.

El también activista mexicano se mostró orgulloso de que el filme del afamado director franco venezolano, Alexis Gambis esté contemplado por la crítica, según una publicación del portal Deadline, para los Oscar 2022. Por ello, lanzó un comentario contra sus haters que por lo regular buscan amedrentarlo en redes sociales.

“Anda la osa, que somos elegibles para el Oscar. Haters deberían ir a la academia de cine de Estados Unidos a protestar. Les va a dar chorrillo”, escribió primeramente donde compartió la publicación de Deadline. “Eso no quiere decir aún que estamos seleccionados, pero es un gran primer paso. ¡Que monito!”, compartió con su poco más de 132 mil seguidores en Twitter.

La película Son of Monarchs es una coproducción México-estadounidense del director Alexis Gambis, fue seleccionada para competir en el festival de cine Sundance, el cual es el más importante del mundo. La cinta fue presentada a finales de diciembre del 2020 en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Tenoch Huerta protagoniza el largometraje y compartió créditos con un gran reparto de actores como Kaarlo Isaacs Barria, Angélica Aragón, Lázaro Gabino Rodríguez y Noé Hernández. La producción fue filmada en Michoacán, teniendo como locación principal el Santuario de las mariposas Monarca

Esta no ha sido la única ocasión que el intérprete es vinculado a una gran producción, el año pasado el portal The Illuminerdi, detalló que el actor mexicano formara parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como el villano Namor en la cinta Black Panther 2, largometraje que actualmente se encuentra en su etapa de producción.

En el artículo que redactó el sitio especializado, se puede leer lo siguiente: “También se informó que la estrella de Narcos: México, Tenoch Huerta, se había unido al elenco como un villano desconocido. Después de una intensa investigación, The Illuminerdi se enteró, por nuestras fuentes, de que Tenoch interpretará nada menos que a Namor, The Submariner”.

Cabe señalar que el fin de semana pasado Tenoch Huerta también fue tendencia por los seguidores de Marvel cuando el insinder, My time To Shine Hello, confirmó que el actor mexicano será Namor en la precuela de Black Panter: “Sí, Tenoch Huerta es Namor”, escribió el pasado sábado 22 de enero.

La referencia al nuevo personaje, que presuntamente interpretará el mexicano, se hicieron presentes en Advengers: Endgame cuando una de las protagonistas, Black Widow (Scarlett Johansson), informó que ocurrió un terremoto en territorio africano y que aconteció sorpresivamente en el océano.

Con base en información del sitio Smash, el posible villano que interpretará Tenoch Huerta apareció por primera vez en 1939 en Marvel Comics #1, en Timely Comics, la empresa antecesora de Marvel.

En esa ocasión, muchos fanáticos interpretaron la escena como el arribo de Namor al mundo cinematográfico de Marvel. No obstante, cuando el sitio The Illuminerdi publicó la participación de Tenoch, muchos dudaron de la veracidad de la noticia debido a que los derechos del personaje le pertenecían, en ese entonces, a Universal Pictures.

Sin embargo, eso fue antes de la creación del Multiverso de Marvel, cuando se estrenó Spider-Man: No Way Home (2021) y con la llegada de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Actualmente, las siguientes cintas de Marvel Studios llaman mucho la atención a todos los seguidores del cine, por las diversas personalidades que regresaran a encarnar sus antiguos personajes en Doctor Strange in the Multiverse of Madness el proximo 6 de junio del 2022.

