Tenoch Huerta se lanzó contra las telenovelas de Netflix por no incluir actores morenos

Hace unas semanas la popular plataforma de contenidos vía streaming Netflix anunció con bombo y platillo la producción de nuevos productos audiovisuales enmarcados en el clásico género de la telenovela: Novelas con N de Netflix.

Con este esfuerzo, el gigante global de contenidos de entretenimiento busca llevar a las audiencias historias contadas en la fórmula del melodrama clásico, a diferencia de los seriales con que se dio a conocer en el mercado hace ya diez años, cuando en su catálogo figuraban series y películas de manufactura estadounidense.

Con producciones “telenoveleras” que se irán estrenando a lo largo del año, la filial México de Netflix anunció los próximos estrenos: la temporada 2 de Rebelde, ¿Quién mató a Sara? en su tercera entrega, Donde hubo fuego, Pálpito, Triada, Madre del alquiler, Madre sólo hay dos, todas ellas siguiendo el legado de las clásicas telenovelas que tanto han funcionado en nuestro país y que por años se han convertido en materiales audiovisuales de exportación.

Novelas Netflix - Portada

Con el slogan “Qué drama”, la compañía internacional publicita sus telenovelas, invitando al público a consumirlos “sin prejuicios”, con la intención de que las historias producidas por la empresa sean un producto atractivo para las audiencias.

Ante este panorama, ahora ha surgido una iniciativa digital que pone el tema de la inclusión racial y sociocultural en las producciones televisivas, específicamente aquellas realizadas por plataformas digitales.

Ha sido el actor Tenoch Huerta, conocido impulsor de la causa anti racista, quien condenó el hecho de que las recientes producciones filmadas en México y distribuidas en plataformas de streaming contengan en su mayoría elencos conformados por actores blancos, dejando de lado la pretendida representación de personas con pieles más oscuras:

“A todas las productoras de contenido en México. YA BASTA de discursos de la blanquitud, de invisibilizar la piel morena. Somos mayoría, pero ustedes se avergüenzan de vivir en un país moreno, ¿pero no les molestan los privilegios que aquí les confieren, cierto?”, escribió el actor que ha participado en producciones internacionales como Mozart in the Jungle y Black Panther: Wakanda Forever.

El actor escribió lo anterior endosando el tuit de Láurel Miranda, activista que participa en la campaña de Poder prieto, en pos de poner en la mesa pública la falta de inclusión y representación de personas morenas, la mayoría en nuestro país, en los contenidos masivos de entretenimiento:

“Desde Poder prieto se hace un llamado a Netflix Latinoamérica y demás productoras de contenido para México a que sus producciones den cabida a la diversidad”, escribió la también periodista en Twitter.

*Información en desarrollo