El meme con el que Chumel Torres ironizó sobre el tuit de Tenoch Huerta

Chumel volvió a ironizar con las denuncias de racismo que lanzó Tenoch Huerta (Fotos: Instagram/@chumeltorres/EFE)

De nueva cuenta el actor mexicano Tenoch Huerta avivó la discusión sobre el racismo en redes sociales, en esta ocasión se lanzó contra los centro comerciales y lugares “fifís”, a los cuales causó de acosar y de seguir a las personas de tez morena durante las compras decembrinas.

“Llegó la bonita época del año en que los prietos seremos seguidos en todos los centros comerciales, nos pedirán los tickets de compra y revisaran las bolsas; preguntaran si tienen saldo nuestras tarjetas de débito y nos mirarán con desconfianza cada que entremos a lugares fifís”, escribió el actor a través de su cuenta oficial de Twitter.

Las reacciones a las palabras de Huerta fueron diversas, algunos concordaron con la afirmación que lanzó el actor de Narcos: México, argumentando haber experimentado tales acciones; mientras que otros le señalaron una presunta actitud de “víctima”.

Tenoch volvió a avivar el tema del racismo en redes sociales (Foto: Twitter/@TenochHuerta)

Entre éstos últimos estuvo el conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, quien fiel a su estilo compartió un meme e ironizó sobre las declaración del histrión.

Con un gif de Santa Claus, clara referencia a las épocas decembrinas, hizo alusión al popular “JO JO JO” para después continuar con algunas preguntas que realizan los guardias de seguridad en los centros comerciales, especialmente las que se han denunciado por acoso, mismas a las que Huerta se refirió en su mensaje.

“¿¡JO JO JOven a dónde va con esa bolsa en este centro comercial!? ¿¡Si la pagó!? ¿A ver su tarjeta de crédito? ¿La clonaste cabr*n, verdad?”, redactó Torres casi un día después de las declaraciones de Tenoch.

Chumel Torres ironizó con la denuncia que lanzó Huerta en Twitter (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Sin embargo, esta no es la primera vez que ambos se enfrentan, conviene recordar que el pasado 16 de mayo el creador de contenido llamó “frustrado” a Tenoch, luego de que éste aseguró que México es un país racista que niega ser racista, pero en el que se han limitado los derechos y acceso a oportunidades a las personas de tez oscura, volviéndose así un problema estructural que permea en diversos niveles.

Motivo por el cual Chumel escribió: “Si pudiéramos convertir la frustración de Tenoch en energía, nos volvemos Suecia en una semana”.

En aquella ocasión, por el polémico tuit de Chumel se colocó en los marcadores de tendencias el nombre de Tenoch, de quien otras personas también han expresado comentarios encontrados, pues mientras muchos usuarios apoyan la visibilidad al combate al racismo que ha emprendido el actor ya desde hace algún tiempo, otros lo han criticado severamente derivado del tuit de Chumel.

Huerta ha sido criticado por ciertos internautas, pues aseguran que el referirse como “White trash” sobre algunas personas de color de tez claro, no es la mejor manera de contrarrestar el racismo y la discriminación.

En el video se hizo el señalamiento de que el racismo inverso no existe, debido a las dinámicas de poder (Foto:YouTube/Versión Extendida con Tenoch Huerta)

Su disputa, de hecho, se remonta a cuando ambos personajes participaron en el foro Racismo MX, en donde los ponentes explicaron diferentes puntos de vista en torno a la problemática que ha prevalecido a lo largo de los años para ridiculizar las distintas condiciones de la ciudadanía en México.

El foro “El racismo no es un chiste” se dio después de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) canceló el evento titulado Racismo y/o clasismo en México porque prevaleció la polémica en torno a la presencia de Chumel Torres dentro del panel de invitados.

“Soy muy fan de la incorrección política, no tanto porque me divierta ser transgresor sino porque se me hace la manera más horizontal de hacer humor de todos. Yo procuro hacer chistes de cualquier persona y en especial los sketches se diseñan como en telaraña y es muy frágil pasar de un chiste a un comentario de odio”, mencionó.

En contraste, Tenoch Huerta pidió impulsar nuevos discursos en todas las narrativas que no privilegien las agresiones hacia condiciones “de las que (las personas) no son culpables”.

