Así se dio el flechazo entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal

Juan Vidal con su pareja Cynthia Klitbo han sido amigos por muchos años (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

Después de un polémico romance con el Rey grupero, Cynthia Klitbo amplió sus horizontes y comenzó una apasionada relación amorosa con su amigo de antaño Juan Vidal.

No obstante, en esta ocasión fue el enamorado quien abrió su corazón y decidió contar como fue el inicio de su romance con la actriz.

“Cynthia y yo nos gustamos desde hace mucho tiempo. Ella está en mi vida desde hace más de 23 años, es una gran amiga y una mujer que amo y adoro desde siempre. Se nos da este romance en Perú y bienvenido sea. Estamos comenzando a ponernos de acuerdo en muchos aspectos de la vida y es un proceso que uno va viviendo, pero vamos bastante bien”, explicó Juan Vidal para TVyNovelas.

Asimismo el actor destacó que algunas de las cualidades que ama de su actual pareja van más allá de su físico que admira, pues su personalidad y sentido del humor fueron otros aspectos que lo cautivaron.

Gil reveló que antes de iniciar su nuevo romance con Klitbo estuvo tres años soltero. Esto refiriéndose al periodo intermedio entre su separación y divorcio.

La pareja se considera una familia (Foto: Instagram/@laklitbocynthia)

“Después de mi última separación decidí no salir, no conocer a nadie más y primero sanarme yo. Me aislé, no estaba buscando pareja ni nada, sólo quería que Dios me acomodara todo poco a poco, porque a verdad es que tengo que seguir sanando”, explicó.

De igual manera, Gil Vidal ahondó en que su divorcio lo afectó en gran manera, pero lo que más lamentó fue la separación que tuvo con su hija. Ya que pasó de arroparla todas las noches a no frecuentarla tan seguido.

”Estoy buscando el equilibrio en mi vida para que todo me fluya bien, porque soy un hombre de paz, no me gustan los conflictos, estoy enfocado en el trabajo y quiero sorprender al público con todo lo nuevo que viene”, comentó.

Vidal mencionó que Cynthia para él ya es parte de su familia y en estos cinco meses que lleva de novios ha podido encontrar nuevas facetas de ella. Además, de que llevan una amistad de 24 años.

Apenas en noviembre de 2021, Cynthia Klitbo se mostró muy feliz y enamorada desde el inicio de su relación con Juan Vidal, que dieron a conocer a principios de septiembre de dicho año. Esto se dio después de las especulaciones respecto a ella y su anterior noviazgo con Juan Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”.

En un encuentro de prensa de aquel entonces, la actriz fue cuestionada por Rey Grupero, a lo que respondió: “Estoy con Juan Vidal, todo el mundo lo sabe, ¿Acaso no se nota lo enamorada que me siento?”.

Cynthia y Juan Vidal se conocieron hce más de 20 años (Foto: Facebook)

“Estoy soñada con mi marido, ¿Qué quieren que les diga?”, respondió la famosa y evitó las preguntas sobre el influencer con quien terminó en abril de este año. Klitbo dejó en claro que prefiere no volver a hablar de su ex y se concentró en resaltar su nueva relación.

La guapa actriz reveló que conoce a Juan desde hace más de 20 años pero antes no tuvieron la oportunidad de tener algo más que una amistad: “Llevamos 25 años o más siendo amigos y ahorita tenemos dos meses de ser novios”.

De hecho, Cynthia y Juan compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram una foto de cuando actuaron en la telenovela Vino el amor en 2016 producida por José Alberto Castro. Lo más curioso es que en el melodrama eran pareja, algo que sobrepasó la pantalla y se hizo realidad varios años después.

