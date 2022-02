Cynthia Klitbo se disculpó con Angélica Rivera por confesar supuesta infidelidad de Enrique Peña Nieto

Cynthia Klitbo ofrece una disculpa a Angélica Rivera Foto: Especial Infobae

La actriz mexicana Cynthia Klitbo, luego de exponer una supuesta infidelidad por parte de Enrique Peña Nieto a Angélica Rivera, tuvo un encuentro con los medios donde ofreció una disculpa a su cercana amiga por revelar detalles íntimos de su relación con el expresidente de México.

Fue el pasado 11 de febrero cuando la actriz de Junta de Vecinos destapó algunos de los detalles de la famosa pareja. Sin embargo, el pasado 14 del mismo mes, la histrionisa ofreció disculpas públicas por inmiscuirse en cosas personales de Angélica Rivera.

“Pido una disculpa pública a [Angélica Rivera], porque no tenía por qué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más. No voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad”, explicó en algunas declaraciones recuperadas por la revista People en Español.

(Foto: aylinmujic / Instagram)

“Lo que pasa es que, bueno, la quiero demasiado y la defendí; pero ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía”, confesó la actual pareja del también histrión oriundo de República Dominicana, Juan Vidal.

Más adelante, la actriz que dio vida a Leticia Platas en Mi segunda madre (1989) recalcó que sentía pena por haber declarado cosas personales de La Gaviota; sin embargo, no lamenta haber tratado de abogar por ella: “Es una amiga que adoro, y no pude evitar salir y defenderla, pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida”.

Las declaraciones de Klitbo nuevamente posicionaron en el ojo mediático la relación entre el exmandatario mexicano y la ex intérprete de Televisa. La pareja llegó al altar el 27 de noviembre de 2010, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, el matrimonio fue puesto entre duda, ya que se rumoró que era meramente publicidad.

(Foto: Instagram/@epn)

“Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo: ‘Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y a ser poco honesto, y menos con la sobrina de la mejor amiga”, comentó la actriz de 54 años en el canal de YouTube de Inés Moreno.

Asimismo, la oriunda de Zacatecas, México, aseguró que fue testigo de cómo Rivera lloró al saber de esta supuesta infidelidad, por ello actualmente no le interesa recordar el nombre de la mujer con la que el expresidente habría engañado a su amiga.

Cabe señalar que las declaraciones que ofreció en el canal de Inés Moreno trascendieron hasta la actual pareja de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz. Y es que la histrionisa señaló a Tania como la supuesta amante de Peña Nieto, quien habría iniciado su romance con la joven modelo cuando todavía era esposo de Angélica, entonces primera dama.

El exmandatario cuenta con un extenso historial amoroso (Foto: Archivo)

‘’Ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos porque sí se te da. Entonces, aprovecha mientras se te caen las cosas porque luego ya no vas a lucrar... Güerita, dizque de buena familia y lo que quieras, pero prost*, al fin y al cabo’', fueron las palabras de Cynthia Klitbo sobre la modelo mexicana de 34 años.

Por su parte, Tania Ruiz respondió con un mensaje a través de su cuenta de Instagram: ‘’El título más valioso que puedes conseguir en esta vida es el de ser buena persona. No lo conceden en ninguna universidad, solo lo otorgan los valores’', enfatizó la pareja de Enrique Peña Nieto.

SEGUIR LEYENDO: