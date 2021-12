Juan Vidal reveló que le gustaría formar una familia con Cynthia Klitbo

Juan Vidal con su pareja Cynthia Klitbo Foto: Instagram/@juanvidalgil

El histrión oriundo de República Dominicana, Juan Vidal, habló para algunos medios de comunicación y dio detalles íntimos de lo que le depara a la relación con Cynthia Klitbo en el futuro y, reconoció la posibilidad de hacer una familia con la actriz mexicana de 54 años por medio de la adopción.

“Yo creo que es apresurado, estamos moldeándonos, acoplándonos, echándole muchas ganas a la relación y con calma, paso a paso, pero sí existe la posibilidad, yo sí creo en el amor y sí lo intentaría”, explicó el histrión dominicano.

Asimismo, el actor se pronunció sobre la posibilidad de ser padres de nuevo por medio de la adopción y recalcó que “sí lo han comentado”, debido a que Cynthia Klitbo sus posibilidades de quedar embarazada de manera natural son muy bajas porque sufre problemas de fertilidad.

La pareja tiene tres semanas sin verse debido a un viaje que tuvo que realizar Juan (Foto: Instagram/@laklitbocynthia)

“Caramba nos juntamos creo que un poquito más tardecito de lo que debimos, pero bienvenido el amor, bienvenidas las buenas cosas, así que yo estoy abierto a que la vida me sorprenda. Lo comentamos al tener la conversación de que nos hubiera encantado tener un hijo de nosotros dos, sería maravilloso, pero eso es”, mencionó.

“Lo hablamos pero vamos a ver que pasa, porque yo sí quiero tener más hijos, estoy abierto a la posibilidad de adoptar y estoy abierto a hacer una vida con ella feliz”, enfatizó Juan Vidal para las cámaras de Univisión.

Cabe señalar que ambos actores ya son padres, por su parte Juan Vidal es padre de Natalia que vive en Miami con su madre Natali Acosta, su exesposa, con quien mantuvo una relación de casi ocho años. Y Cynthia Klitbo es madre de Elisa Fernanda Lira, una joven de 15 años, la cual nació del matrimonio con Rubén Lira.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo Foto: Instagram/@juanvidalgil

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión que la pareja trata de juntarse, Klitbo reveló para un programa de Imagen Televisión, que cuando Juan tenía 21 años y ella 31 trataron de formar una relación, sin embargo, por los planes laborales decidieron dar fin a esa etapa de su vida que se volvería a repetir 20 años después.

Por otro lado, es importante mencionar que el pasado 10 de septiembre, Juan Vidal habló por primera vez para el programa de Imagen Televisión, De Primera Mano, sobre como surgió su relación mientras trabajaban en Perú.

“Nos hemos gustado durante mucho tiempo y hoy estamos viviendo momentos diferentes, yo estoy en divorcio de la madre de mi hija, llevo separado casi tres años y en Perú sucedió la magia [...] La vida es tan loca porque Cynthia y yo tenemos una amistad de más de 22 años y pasó, nos estamos conociendo a nivel íntimo, algo que había sucedido un poco, pero yo estaba recién llegado a México y ella en una relación tormentosa”, comentó el actor oriundo de República Dominicana.

la pareja se fue de viaje a Perú (Foto: Ig @juanvidalgil)

Y es que la pareja tiene más de 25 años de conocerse, ambos han tenido la oportunidad de colaborar juntos en el mundo del espectáculo en México en diversas producciones como Vino el amor de Televisa en 2016 producida por José Alberto Castro.

Asimismo, el actor en esa entrevista se pronunció sobre la relación que tiene con la hija de Cynthia Klitbo, Elisa: “Conozco a su hija desde pequeñita y cuando la niña sufrió diversas situaciones en su vida me llamaba, me pedía consejos, Cynthia se enteraba que la niña me enviaba mensajes. Estamos echándole ganas a esta nueva relación, una aventura muy bonita”, explicó.

Para finalizar, el actor que ha hecho una carrera de más de 20 años en México contó que estaba cansado de estar solo en casa y no descarta invitar a su pareja para vivir juntos.

