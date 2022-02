Cynthia Klitbo pensó en terminar con su vida por una fuerte depresión: “No encontraba remedio”

(Foto: @laklitbocynthia/Instagram)

Cynthia Klitbo confesó que hace varios años pensó en terminar con su vida debido a una fuerte depresión que surgió durante su unión con Jorge Antolín y se agravó tras su divorcio. La actriz contó que su matrimonio pasó por algunos problemas desde el principio, principalmente después de que se enteró de la relación homosexual que sostenía su entonces esposo.

La actriz de telenovelas asistió como invitada especial al programa de YouTube conducido por Mara Patricia Castañeda, donde contó algunas experiencias que ha vivido tanto en su vida privada como profesional. En medio de la charla, la oriunda de la Ciudad de México contó cómo inició su primer matrimonio cuando tenía alrededor de 23 años.

“Un día me sacaron una foto con Eduardo Palomo, en otra revista una foto con mi ex, Gabriel, y en otra con Antolín. Entonces yo llegué de trabajar y me dijo: ‘Me voy a casar contigo para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil, una haragana’”, comenzó.

Cynthia Klitbo confesó que la experiencia de su primer matrimonio le causó una depresión debido a los maltratos e infidelidades. (IG: laklitbocynthia)

En ese entonces, Cynthia Klitbo ya vivía con su novio y de esa manera recibió su propuesta de matrimonio. Pronto comenzó con los preparativos de la boda porque, aunque no había considerado unir su vida de esa manera con Jorge Antolín, le hacía mucha ilusión formar una vida juntos.

A pesar de ello, mencionó que no estaba enamorada de su entonces pareja, pero tomó la decisión por el momento. Además, explicó que su madre le había hecho algunos comentarios que influyeron notablemente en su respuesta, pues estaba contenta con la llegada Jorge Antolín en contraste con la relación que tenía con El greñas, pues consideraba que este último no le convenía.

“¿Estabas enamorada?”, preguntó la periodista de espectáculos. “No. Mi mamá me dijo que era mejor que mi novio, El greñas, nada más que El greñas es el dueño de una fábrica. Señoras no se vayan con esa finta, todos los botones que ustedes se ponen son de la fábrica de Gabriel”, respondió entre risas.

La actriz explicó que no era feliz en su matrimonio y pensó en terminar con su vida (Foto: Instagram de Cynthia Klitbo)

La actriz de La dueña se encontraba atravesando por una disputa sentimental, pues en cuanto terminó su noviazgo con Gabriel se dio cuenta de que quería volver, pero el empresario ya no estaba dispuesto. Por esa razón, optó comenzar un romance con Jorge Antolín, sin embargo, pronto se dio cuenta que no era lo que esperaba.

“A la semana ya no quería andar con Jorge, pero Gabriel ya no quería volver conmigo. Entonces se fue dando hasta que me quedé encerrada, tú lo sabes”, dijo la intérprete, hecho que confirmó Mara Patricia Castañeda con un sutil movimiento de cabeza.

La actriz se casó con Jorge Antolín en 1987. Su matrimonio no duró más de dos años, pues la pareja se separó después de que Cynthia Klitbo se enterara de la infidelidad de su esposo, además de los fuertes tratos que aseguró, tenía con ella. También recordó que el encierro comenzó después de que regresara de su viaje a Brasil, donde se había reencontrado con un antigüo amor.

Actualmente sostiene un romance con Juan Vidal Foto: Instagram/@juanvidalgil

“Viví encerrada algunos añitos bajo llave [...] yo creo que Antolín tenía muchísimo miedo de que yo me enterara de su [seña con las manos de pedaleo]. Una vez lo fue a buscar un cuate a la casa con mi mamá ahí, mi mamá fue la que se dio cuenta”, contó.

Tras lo sucedido, la intérprete que participó en El privilegio de amar le pidió el divorcio a su pareja. Posteriormente, recibió el apoyo de su madre, quien la llevó al psicólogo para que pudiera tratar el cuadro de depresión que tenía.

“Yo me quise suicidar. Yo ya no le encontraba remedio a mi vida, yo estaba en una depresión porque a parte el novio que tenía me menospreciaba [...] el día que yo me desperté en el hospital y vi que estaba viva, en vez de estar contenta me dio una depresión”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: