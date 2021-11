Ilse de Flans y su incómoda entrevista con Anette Cuburu: “Qué flojera tus preguntas”

Ilse destapó por qué se había reusado a contestar las preguntas de Anette Cuburu y lo que sucedió cuando finalmente accedió (Fotos: Instagram @anetteoficial / @ilsemariaolivo)

Flans y Pandora se encuentran promocionando su gira juntas, por lo que aprovecharon para exponer algunos de sus secretos, pues Ilse reveló por qué su relación con Mijares nunca fue fructífera y que las preguntas de Anette Cuburu le parecen aburridas.

Las integrantes de Flans, Ilse y Mimí, junto a las integrantes de Pandora, Isabel y Fernanda, se presentaron en el programa de Adela Micha en YouTube para hablar de su tour que comenzará en las próximas semanas.

En medio de la conversación, la periodista preguntó a Ilse si había sido cierto un rumor que circuló por varios años, en el que se aseguraba que ella y Mayte Lascurain se habían peleado por el amor de Manuel Mijares, controversia que la cantante aprovechó para sacar a la luz un tema que la ha molestado desde hace mucho tiempo por el mismo rumor.

Ilse reveló que atravesó un incómodo momento debido a las preguntas de Anette Cuburu y la forma en que presentó su respuesta en televisión (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Ilse reveló que varios años atrás, cuando esta polémica explotó, hubo una conductora que la molestó con tal de que le revelara la verdad, sin darse cuenta de la incomodidad que sentía. Misma pregunta que hasta la fecha le sigue haciendo en las entrevistas y ruedas de prensa.

La nacida en Venezuela, sin dudarlo, señaló a Anette Cuburu como la protagonista de la historia.

“Anette Cuburu lleva, no sé cuántos años, queriéndome preguntar de ‘vamos a hablar de los novios’ cuando estábamos con Flans. ‘Vamos a hablar de los novios. Ilse, ¿con quién has andado?’. Y yo (le contesté) ‘pues realmente no es relevante’”, recordó la cantante uno de los primeros encuentros con la presentadora.

Sin embargo, el hecho de que Ilse nunca quiso responder a su pregunta en ese momento, desencadenó en que Cuburu hiciera el mismo cuestionamiento cada que entrevista a las integrantes de la agrupación.

Todo habría ocurrido en la rueda de prensa que Flans y Pandora hicieron para su próximo Tour (Foto: TV Azteca)

Sorprendió a la intérprete de Las mil y una noches que, después de mucho tiempo, la conductora de Venga la Alegría volviera a la misma pregunta, pese a que han pasado años desde que surgió la polémica.

“Y esta vez que estamos, no sé cuántos años después, estamos en rueda de prensa: Anette Cuburu. Entonces, ‘Ilse, ¿cuáles han sido tus novios? Y, por favor, contesta’, y antes de salir a cuadro (me dijo): ‘Ilse, es que por favor contéstame’”, relató la integrante de Flans.

Ilse no habría soportado más la situación y le contestó: “Es que qué flojera tus preguntas, wey, o sea, pues algo más”. Aunque evidentemente la cantante no le veía sentido a tener que responder a ese cuestionamiento, decidió finalmente hablar de qué artistas han sido sus parejas, pero lo que sucedió después tuvo un mayor impacto que el que esperaba.

Mayte en varias ocasiones ha dicho que Mijares fue el amor de su vida, motivo por el que surgió el rumor de la pelea entre ella e Ilse (Foto: Twitter/@maytelascurain)

La también actriz recordó que cuando fue presentada su respuesta en televisión, Anette aseguró que hubo una pelea entre ambas cantantes por culpa de Manuel Mijares, pero esa no habría sido la verdad. Ilse destapó que ella sí tuvo un romance con el ex esposo de Lucero, pero no sabía que Mayte tenía sentimientos por el cantante, por lo que nunca se tocó el tema en privado y jamás hubo una pelea.

Lo que dijo Cuburu habría salido de un comentario que la misma Lascurain hizo en la misma rueda de prensa, en donde confirmó que ella sí estaba muy enamorada de Mijares, pero eso no habría afectado en ningún momento su relación con las integrantes de Flans.

Finalmente, Ilse señaló que “por algo nunca le contesté a esta mujer, porque la verdad me da un poco de flojera estas situaciones. Nunca tuve algo qué ver con Mayte”.

