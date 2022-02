Cuándo llegará Spider-Man: No Way Home a HBO Max

Spider-Man: No Way Home ya tiene fecha de estreno en formatos digitales (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo)

Luego de causar un gran furor entre fans de Marvel de muchas generaciones, la película Spider-Man: No Way Home ya tiene fecha de lanzamiento en formatos digitales y en las plataformas de streaming.

El anuncio se realizó mediante un comunicado de la cuenta oficial de Spider-Man tanto en Twitter como en Instagram, la película protagonizada por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire tendrá su lanzamiento en formato Blu-ray y en 4K UHD el 12 de abril.

Por otra parte, la película llegará a las plataformas de streaming en formato digital el próximo 22 de marzo. Debido a los contratos que mantienen Marvel y Sony sobre el personaje arácnido, Spider-Man: No Way Home llegará a HBO Max.

De izquierda a derecha los actores Benedict Wong y Benedict Cumberbatch, el actor Jacob Batalon, la actriz Marisa Tomei, la actriz Zendaya y Tom Holland en la alfombra roja (Foto: EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Aunque se sabe que Spider-Man: No Way Home estará disponible en 45 mercados a nivel internacional, aún no está confirmado si únicamente podrá visualizarse en HBO Max o si otros servicios como Google Play, Apple TV y Amazon Prime Video también la transmitirán.

Sony realizó el anuncio de una forma peculiar, pues la empresa compartió una imagen de los tres actores que han dado vida al arácnido recreando una escena de la serie animada de Spider-Man en los años sesenta.

“Por supuesto, tenemos el meme. #SpiderManNoWayHome regresa a casa en digital el 22 de marzo y en 4K UHD y blu-ray el 12 de abril”, se pudo leer en la cuenta de Twitter de la película estrenada el pasado 15 de diciembre.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrean ese meme de Spider-Man Foto: Especial Infobae

Cabe recordar que el protagonista de la saga de The Amazing Spider-Man (2012), Andrew Garfield ya había hecho una referencia al llamativo meme y fue a principios de enero con Pete Hammond de la revista de espectáculos, Deadline.

“Recuerdo que me vino la idea y entré corriendo en el plató y le dije al director Jon Watts: ‘Lo tengo, lo tengo’”, dijo. En la versión original del guion, el Peter Parker de Garfield decía algo sarcástico como “esto no va a pasar de moda en absoluto”, hasta que Garfield ayudó a cambiarlo.

Dicha secuencia que fue tomada para hacer el meme salió originalmente en la primera temporada de la serie de animación Spider-Man de 1967 y el capítulo se llama Doble Identidad. Ahí Peter Parker intenta atrapar a un hombre que se parece a él, quien le roba un valioso manuscrito.

En la imagen difundida por todas las plataformas oficiales de Marvel Studios y Sony Pictures se pudO ver a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrear una imagen que se ha vuelto un meme predilecto para todos los internautas.

Cabe recordar que la trama de Spider-Man: No Way Home muestra al Peter Parker de Tom Holland pedir ayuda al Dr. Stephen Strange (Cumberbatch) para ocultar su identidad, esto le llevan a luchar contra villanos de realidades alternativas como Doc Ock (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Dafoe) y Electro (Jamie Foxx), lo que desató la ruptura del Multiverso de Marvel (MCU).

