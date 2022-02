Quién fue Xavier Marc y qué ocasionó su trágica muerte

Xavier Marc actuó en varias telenovelas mexicanas como Mundo de Juguete (Foto: Twitter/@Ventaneando)

El pasado 19 de febrero la Asociación de Nacional de Interpretes (ANDI) dio a conocer el fallecimiento de Xavier Marc, un actor recordado por su participación en telenovelas mexicanas como Mundo de Juguete (1974), también actuó junto a Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones en La Leyenda del Zorro (2005); siendo La mexicana y el güero (2020) uno de sus últimos trabajos en televisión.

De acuerdo con el productor Jorge Ortiz de Pinedo, el histrión Xavier Marc comenzaba a desarrollar leucemia y su calidad de vida ya no era la adecuada, por lo que habría decidido quitarse la vida a los 74 años.

Sus colegas actrices Laura Zapata y Sylvia Pasquel confirmaron que el primer actor vivió sus últimos días con graves y dolorosos padecimientos. Cabe señalar que Xavier Marc habría saltado desde un balcón, incidente que provocó su muerte.

Varios artistas enviaron sus condolencias ante la muerte de Xavier Marc (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Estaba muy enfermo, (padecía) problemas de columna le provocaban terribles dolores y principio de leucemia que afectaba ya sus funciones vitales, (así que) Xavier tomó la determinación de adelantar el fatal desenlace”, escribió en su cuenta de Facebook el productor Jorge Ortiz.

Por su parte, la actriz Laura Zapata dijo que en uno de sus últimos mensajes, el originario de Guadalajara le habría revelado parte del contenido de su carta de despedida: “Estaba muy enfermo, dejó una carta que decía ‘Igual estaremos con Dios”, mencionó la ex participante de MasterChef Celebrity.

Respecto a ese texto póstumo, Yucita Furlong, la directora de la Casa del Actor aclaró que la carta se encuentra en manos de las autoridades y que estaba dirigida a su esposo Cristan. Cabe señalar que en el pasado, Xavier Marc estuvo casado con Claudia Obregón, matrimonio en el que procrearon a su hijo Julio César.

Así fue como la ANDI informó sobre el fallecimiento (Foto: Instagram/@andi_mexico)

“Si dejo una carta, pero es una carta que dejo a Cristian su pareja, su esposo, su cónyuge pero yo no tengo acceso a esa carta es una carta que inclusive ya nadie tiene acceso, se quedó con las autoridades”, mencionó la ex gerente de programación de Televisa.

Yucita Furlong también confirmó que Marc habría terminado con su vida luego de saltar de un balcón, antes del incidente, el actor ya tenía una serie de fracturas en la columna vertebral derivadas de una caída:

“Sí, efectivamente, el saltó, no sé con que fuerza lo hizo, no sé cómo lo hizo pero pues ya no está aquí. Hace tres meses se cayó y al caerse se rompió una vertebra y esa vertebra se le empezaron romper cuatro más, vivía en un estado de dolor terrible”.

La hija de Silvia Pinal, es decir, Sylvia Pasquel se dijo profundamente sorprendida por el deceso y expresó que le hubiera gustado saber sobre el padecimiento de Xavier Marc para ayudarlo, pues sólo los amigos cercanos del histrión tenían conocimiento sobre su estado de salud:

Xavier Marc saltó de un balcón con la intención de terminar con su vida (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

“Yo no sabía nada, yo me enteré ahora que muere. Pero los amigos más cercanos si sabían que ya tenía una enfermedad, no sabían que la ocasionaba y no la podían controlar, ya tenía mucho tiempo con eso, le daban muchas transfusiones de sangre (...) Es muy triste enterarte de esta manera que estaba pasando por esos momentos tan difíciles; si uno supiera por lo menos trata de hacer algo antes” mencionó para el programa Hoy.

Asimismo, describió a su colega como “una persona muy querida, un caballero, un hombre impresionante, en cuanto a su trabajo impecable”; por lo que lamentó que hubiera pasado sus últimos días padeciendo dolor. “Ya no tenia una buena calidad de vida, a eso unido la depresión pues siempre hace sus estragos”, detalló Pasquel.

Xavier Marc estudió actuación en la Escuela de Artes Teatrales del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Estudio de Dimitrio Sarrás, en la Academia de Uta Hagen y Bergboff en Nueva York, Estados Unidos. Otros de sus trabajos más reconocidos son Amor sin maquillaje, Barrera de amor, Barata de primavera, María Belén, El alma no tiene color y El niño que vino del mar.

Sylvia Pasquel explicó que le hubiera gustado haber hecho algo por ayudar a su colega (Foto: Twitter/@ANDImexico)

Estos son algunos recursos de asistencia psicológica de emergencia:

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. También existe la Línea de la vida en el 01 800 911 2000. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

