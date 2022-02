“Le guste a quien le guste”: Daniel Bisogno volvió a defender a Belinda

Daniel Bisogno no está de acuerdo en la manera que ha sido tratada Belinda tras su ruptura con Nodal Fotos: Instagram@bisognodaniel // Getty Images

El presentador Daniel Bisogno mostró su respaldo a la cantante Belinda, quien ha sido objeto de comentarios, críticas e incluso burlas a raíz de su ruptura con Christian Nodal.

La pareja conmocionó el mundo del entretenimiento en México hace unos días, cuando se dio a conocer el fin de su compromiso.

De inmediato se desataron los comentarios de apoyo, desaprobación y también de decepción por la noticia, pues fans de ambos pensaron que la famosa pareja llegaría al altar.

Pese a que ni Nodal ni ella dieron detalles sobre las causas de la ruptura, las redes sociales se inundaron de especulaciones en las que Belinda resultaba la más afectada.

Se pensó que Nodal y Belinda llegarían al altar

Ante tal situación, el conductor de Ventaneando decidió alzar la voz de nueva cuenta para respaldar a Belinda.

“Es una estrella en toda la extensión de la palabra @belindapop le guste a quien le guste”, escribió en su red social, en respuesta a un comentario del productor Alex Gou en donde destacó el talento y lo profesional que es la intérprete.

Su reciente tuit no es el único comentario que Bisogno ha emitido en favor de la intérprete de “En el amor hay que perdonar”.

Apenas el fin de semana mostró su enojo ante los viperinos comentarios contra Belinda.

Daniel Bisogno volvió a mostrar su respaldo a Belinda

“A ver ¡basta de jaladas! No más ataques para @belindapop Aquí los dos se amaron y nadie le hizo el favor a nadie, @elnodal con todo el talento y futuro del mundo, pero cuando él era un niño Belinda ya era una estrella y no necesita el dinero de nadie. Se ha forjado en base (sic) a trabajo”, escribió el famoso conductor en la red social.

Aunque no lo mencionó de manera directa, Bisogno hizo referencia a una versión que circuló con fuerza acerca de la ruptura.

Dicha historia mencionaba que Belinda habría pedido una fuerte cantidad de dinero a Nodal; sin embargo, ni ella ni el intérprete lo confirmaron de manera oficial.

Lo único que expresó Nodal, quien - por cierto- se encargó de dar a conocer la ruptura, fue que estaba decepcionado y advirtió a los seguidores de Belinda que dejaran de emitir críticas sin conocer a fondo la situación.

El comunicado de Nodal con el que dio a conocer el fin de su compromiso con Belinda (Foto: IG @nodal)

“Ustedes nomás piensan en números, en belleza física. ¿Y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteando globalmente? Y sigan hablando mierd* y a ver después cómo defienden a su artistas. Quédense con lo bonito, último aviso”, escribió en un tuit.

Mientras que en otro mensaje en su red social señaló: “Decepción la que me llevé yo. Y como fans mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo”.

Ante la ola de comentarios y especulaciones, Belinda decidió alzar la voz y a través de sus historias en Instagram expresó:

“He decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco de una buena relación. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género”.

Si bien comentó que no pretende mostrarse como la víctima de la situación, sí dejó en claro que no pretende quedarse callada. “Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”.

