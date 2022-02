“Nadie le hizo el favor a nadie”: Daniel Bisogno defendió a Belinda tras rumores por su ruptura con Nodal

El conductor se posicionó a favor de la estrella infantil por los rumores y criticas que ha desatado el fin de la relación que tenía con Nodal (Captura Ventaneando- Instagram)

Daniel Bisogno saltó en defensa de Belinda luego de que denunció públicamente que ha sufrido violencia de género tras su rompimiento con Christian Nodal. El presentador pidió que paren los ataques contra la actriz y aseguró que tanto ella como el intérprete mexicano fueron responsables de su relación y compromiso, no solo la española.

Después de que Christian Nodal confirmó el fin de su relación con Belinda, el público y algunas figuras del medio han opinado al respecto. En esta ocasión, el conductor de Ventaneando recurrió a su cuenta de Twitter para externar su opinión sobre la situación que están enfrentando ambos cantantes, sobretodo la estrella de telenovelas infantiles, quien ha sido duramente criticada por las especulaciones que giran sobre su ruptura.

Para empezar, el también actor pidió que los internautas detengan sus críticas: “A ver, basta de jaladas! No más ataques para Belinda!! Aquí los dos se enamoraron y nadie le hizo el favor a nadie”, escribió. Con ello, el conductor demostró que no ha tomado partido por ninguno de los aristas, al contrario, considera que son una de las exparejas más mediáticas por la popularidad que ambos tenían, no solo uno.

(Captura: @DaniBisogno/Twitter)

Daniel Bisogno también respondió a quienes piensan que el distanciamiento entre los cantantes surgió a raíz de un presunto préstamos que la protagonista de Cómplices al rescate le habría pedido al intérprete de Botella tras botella. De acuerdo con el conductor, Belinda ha construido una carrera bastante sólida durante toda su trayectoria y, por esa razón, no tendría la necesidad de pedir dinero prestado.

“Christian Nodal, con todo el talento y futuro del mundo, pero cuando él era un niño Belinda ya era una estrella y no necesita dinero de nadie!, se ha forjado con base a trabajo”, agregó.

El tuit del presentador dividió la opinión entre los usuarios de la plataforma, algunos le dieron la razón, mientras que otros se mantienen firmes con las especulaciones. El mensaje de Daniel Bisogno se sumó a los miles de comentarios que han inundado las redes sociales desde el pasado 12 de febrero, día en que el sinaloense confirmó que su compromiso con Belinda había terminado.

Belinda escribió su mensaje ante las críticas en historias temporales (Foto: Instagram/@belindapop)

Debido a la ola de críticas, especulaciones, memes y enfrentamientos entre fans de ambos artistas, Belinda trató de ponerle un alto a la situación a través de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram. La actriz de Bienvenidos al Edén comentó que desde su niñez los medios han sido importantes en su carrera, pero hoy por hoy están cometiendo actos de violencia en su contra.

“He decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco de una buena relación. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género”, escribió.

Ante la situación, Belinda continuó su mensaje asegurando que se le ha difamado, calumniado y se ha tergiversado la información colocándola en una posición vulnerable. Ante ello, ha tomado la decisión de buscar el respeto mutuo y, en caso de no encontrarlo, lo intentará por vía legal.

Belinda escribió su mensaje ante las críticas en historias temporales (Foto: Instagram/@belindapop)

La actriz explicó que no pretende convertirse en una víctima de la situación, pero considera necesario hacer algo al respecto por todas las mujeres que han pasado situaciones similares: “Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, concluyó.

Las declaraciones de Belinda fueron bien recibidas por parte de los internautas, especialmente mujeres, quienes trataron de mandar su apoyo a través de Twitter.

