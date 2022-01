Tecate Emblema 2022: fechas y preventa del festival con Danna Paola y Backstreet Boys

El festival es una nueva versión de "Tecate Pal Norte" (Foto: Instagram/@tecate_emblema)

Los festivales regresan paulatinamente a la vida de los amantes de la música. Tecate Emblema es la nueva versión de Tecate Pal Norte que vine a conquistar al público de la Ciudad de México con artistas internacionales como Backstreet Boys, Kali Uchis o Gwen Stefani.

La nueva apuesta de espectáculo a gran escala se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en un espacio con tres escenarios donde habrá de todo un poco y para todos los gustos: pop, alternativo, urbano, reggaetón y más.

En esta ocasión el show fue anunciado con la preventa y venta oficial de boletos en un banco nacional que le permitirá a todos los cuentahabientes tener un acceso preferencial para lo que pretende ser el primero de muchos festivales de su tipo que no estén encasillados en un solo género musical. El próximo 1 y 2 de febrero Citibanamex tendrá a meses sin intereses la preventa, para después Ticketmaster poner a disposición de todo el público los boletos.

El elenco oficial de este nuevo evento está conformado por artistas nacionales e internacionales que se darán cita en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez para esta “fiesta juvenil” que según lo mencionado por Tecate Emblema promete “elevar nuestros sentidos a niveles que todos entendemos en la convergencia de una canción, rompiendo con caducos paradigmas”.

Para esta primera edición -originalmente estaba planeado para nacer el 22 y 23 de mayo de 2020, pero no se llevó a cabo por la pandemia de COVID-19- , el festival tendrá un lineup conformado por Backstreet Boys, Becky G, Bratty, Cami, Carly Rae Jepsen, CHVRCHES, Danna Paola, Diplo, Fuego, Fuel Fandango, Galantis, Gwen Stefani, Kaia Lana, Kali Uchis, Kenia OS, The Kid LAROI, Little Simz, Mariah Angeliq, Maw BB All Stars, Moore Kismet, Morat, Oliver Tree, Los Rumberos, Sebastián Yatra, Sech, Tones & I y Yung Bae.

A tan solo dos años y una pandemia de por medio, este evento musical marca el regreso de Backstreet Boys a México. Su último concierto en la Ciudad de México fue en el 2020 en el Palacio de los Deportes; el 23 de marzo de 2001 fue su primer concierto en país, que por cierto fue el primer lugar de habla hispana que visitaron.

El 23 de marzo de 2001 fue su primer concierto en México

