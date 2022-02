“Lloré bien gacho”: Ángela Aguilar habló sobre sus rupturas amorosas

(Foto: Angela Aguilar / Instagram)

Como pocas veces, Ángela Aguilar abrió su corazón para compartir cómo ha enfrentado sus rupturas amorosas a sus 18 años, luego de que externara su opinión sobre el rompimiento de Christian Nodal y Belinda. La integrante de la dinastía Aguilar también habló sobre el peculiar ritual que hace en su camerino antes de subir al escenario.

La intérprete de En realidad concedió una entrevista especial para Andrea Escalona a nombre de Hoy. Durante la charla, la cantante habló sobre los logros que ha conseguido desde que decidió incursionar en la industria musical, situación que la ha llevado a posicionarse como una de las artistas favoritas del público mexicano.

Ángela Aguilar suele mantener su vida privada separada de su carrera, pero en esta ocasión sorprendió al compartir algunos detalles sobre las rupturas amorosas que ha sufrido en los últimos años. La hija de Pepe Aguilar contó que en alguna ocasión le puso fin a un romance que tenía y, aunque ella tomó la decisión, pasó por un proceso doloroso donde lloró mucho.

Durante el fin de semana, la cantante se presentó con éxito en la Arena Ciudad de México. (Foto: Instagram/@angela_aguilar)

“A mí me pasó... o sea corté con alguien , yo corté con ellos y lloré bien gacho”, dijo para el matutino de Televisa. Pero eso no fue todo, la conductora del programa quiso profundizar sobre el tema y la cuestionó sobre si actualmente tiene un pretendiente: “Hay muchos [...] pretendientes me sobran, pero ganas me faltan”, respondió.

La intérprete de Ahí donde me ven también habló sobre su situación sentimental para el programa radiofónico de Maxine Woodside. La joven artista comentó que si se encuentra enamorada, pero de las experiencias que vive todos los días gracias al apoyo que recibe de su familia y sus fans, además del amor que siente por su pasión, la música, y Mexicana Enamorada.

“Estoy enamorada de la vida, de la música, de mi familia, de mis perritos, de mis caballos, de la ilusión que me trae este nuevo disco, la ilusión de estos premios a los que me acaban de nominar. Estoy enamorada de la vida, de verdad”, declaró.

Ángela Aguilar reaccionó al fin de la relación entre Belinda y Christian Nodal Foto: Especial Infobae

El comentario que Ángela Aguilar hizo para el programa Hoy surgió porque Andrea Escalona le pidió su opinión respecto a la ruptura amorosa de Christian Nodal y Belinda. Al respecto, la nieta de Flor Silvestre lamentó la situación por la que están atravesando los dos artistas y mencionó que de haber estado en una relación tan mediática como la que vivieron, hubiera hecho las cosas diferentes.

“A mí se me hace gachísimo, pobrecito. Cualquier rompimiento es muy horrible, es muy gacho [...] pobrecitos, mucha buena energía para todos. Yo creo que eso es algo que yo hubiera hecho diferente. Para mí, siento que lo mejor es quedártelo tú, pero les mando mucho amor a los dos, mucha buena vibra, mucha ilusión en su carrera y en todo”, agregó.

Cabe recordar que Ángela, Nodal y Belinda estuvieron envueltos en la polémica luego de que los mexicanos lanzaran Dime cómo quieres, pues se rumoreaba que la actriz española estaba celosa por la colaboración y había provocado un distanciamiento entre ellos, sin embargo, ninguno dio declaraciones al respecto. Con el tiempo, los rumores se disiparon.

Pepe Aguilar compartió este mensaje tras la presentación de su hija en la Arena ciudad de México. (Captura: @pepeaguilar_oficial/Instagram)

Por otro lado, la integrante de la dinastía Aguilar confesó que antes de cada show se prepara alejándose de todo tratando de enfocarse y mencionó que suele comer entre dos o tres horas antes del espectáculo para estar bien preparada.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que digo: ‘Ya nadie me puede tocar ahorita me tengo que concentrar’. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y literalmente me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, externó para Maxine Woodside.

