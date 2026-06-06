España

Una mujer da a luz en una gasolinera de Navarra: madre e hija están en buen estado

A la llegada de los servicios de emergencia, tanto la madre como el bebé estaban bien atendidos

Guardar
Google icon
Una gasolinera de Cepsa. (A. Pérez Meca/Europa Press)
Una gasolinera de Cepsa. (A. Pérez Meca/Europa Press)

Un bebé ha nacido esta mañana de sábado en la estación de servicio del Área 99 de Estella-Lizarra, en Navarra, después de que su madre se pusiera de parto cuando se dirigía al Hospital García Orcoyen. El nacimiento se produjo de forma inesperada antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Según ha informado la Policía Municipal, el aviso fue recibido a través de SOS Navarra poco después de las seis de la mañana. Hasta el lugar se desplazó una patrulla policial y una ambulancia medicalizada para atender la emergencia.

PUBLICIDAD

Cuando los agentes llegaron a la estación de servicio, situada en el acceso a la ciudad por el polígono de Merkatondoa, el parto ya se había producido. La madre y el recién nacido estaban siendo asistidos por el padre y una trabajadora de la gasolinera, cuya rápida actuación resultó fundamental en los primeros momentos tras el nacimiento.

Los agentes colaboraron en la atención proporcionando una manta térmica para ayudar a mantener la temperatura corporal del bebé mientras llegaban los recursos sanitarios. Posteriormente, una ambulancia medicalizada trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital García Orcoyen, donde ambos ingresaron en buen estado. Desde la Policía Municipal han destacado la coordinación entre los servicios de emergencia y la intervención de las personas presentes en el lugar, que permitieron que el inesperado parto se desarrollara sin complicaciones.

PUBLICIDAD

*Con información de EFE

Temas Relacionados

Policía EspañaSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Felipe VI reconoce desde la sala del trono de Palacio Real la “enorme labor social” de la Iglesia

Madrid activa el mayor despliegue de seguridad y movilidad en años ante el inicio del viaje apostólico del pontífice León XIV, con una agenda llena de actos institucionales y celebraciones multitudinarias

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Felipe VI reconoce desde la sala del trono de Palacio Real la “enorme labor social” de la Iglesia

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El pontífice ha estado acompañado por los reyes Felipe VI y Leticia desde su aterrizaje a su discurso

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

La visita a España ha comenzado con este acto en Madrid, al que han asistido los reyes, miembros del Gobierno y de la oposición

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

Los psicólogos coinciden en que el orden en que nacen los hermanos es determinante para la personalidad

Un estudio reveló que los primogénitos tienden a ser los más extrovertidos, simpáticos y solidarios

Los psicólogos coinciden en que el orden en que nacen los hermanos es determinante para la personalidad

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

Europa trata de hacerse hueco en las negociaciones de Estados Unidos e Irán mientras pide a sus miembros “más buques” para la misión de paz

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

Cortes de tráfico este sábado 6 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: calles cerradas y alternativas en metro o autobús

ECONOMÍA

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

DEPORTES

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones