Una mujer da a luz en una gasolinera de Navarra: madre e hija están en buen estado

Una gasolinera de Cepsa. (A. Pérez Meca/Europa Press)

Un bebé ha nacido esta mañana de sábado en la estación de servicio del Área 99 de Estella-Lizarra, en Navarra, después de que su madre se pusiera de parto cuando se dirigía al Hospital García Orcoyen. El nacimiento se produjo de forma inesperada antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Según ha informado la Policía Municipal, el aviso fue recibido a través de SOS Navarra poco después de las seis de la mañana. Hasta el lugar se desplazó una patrulla policial y una ambulancia medicalizada para atender la emergencia.

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Cuando los agentes llegaron a la estación de servicio, situada en el acceso a la ciudad por el polígono de Merkatondoa, el parto ya se había producido. La madre y el recién nacido estaban siendo asistidos por el padre y una trabajadora de la gasolinera, cuya rápida actuación resultó fundamental en los primeros momentos tras el nacimiento.

Los agentes colaboraron en la atención proporcionando una manta térmica para ayudar a mantener la temperatura corporal del bebé mientras llegaban los recursos sanitarios. Posteriormente, una ambulancia medicalizada trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital García Orcoyen, donde ambos ingresaron en buen estado. Desde la Policía Municipal han destacado la coordinación entre los servicios de emergencia y la intervención de las personas presentes en el lugar, que permitieron que el inesperado parto se desarrollara sin complicaciones.

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*Con información de EFE