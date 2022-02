Cómo se veían de jóvenes José José, Chabelo y Vicente Fernández

José José, Chabelo y Vicente Fernández nacieron un 17 de febrero de diferentes años (Fotos: Instagram@josejoseoficia // Cuartoscuro)

Xavier López Chabelo, Vicente Fernández y José José son tres personalidades mexicanas que, además de la fama, tienen en común el día de su nacimiento, su aniversario coincide el 17 de febrero de diferentes años.

En los siguientes collages interactivos se pueden apreciar fotografías de estos icónicos personajes tanto en su etapa de juventud como en su fase más madura y reciente.

El conductor de En familia con Chabelo nació un 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos aunque los padres de este niño eterno son originarios de León, Guanajuato.

Su carisma le hizo dotar de características únicas a su personaje que viste overol y playeras coloridas, Chabelo causó sensación debido al contraste que existía entre el físico de un niño y un adulto, además de la modulación de su voz.

“Todavía no desarrollaba, entonces, su voz de niño, pero tenía un gran sentido del humor, siempre bromista, siempre buscando algún chascarrillo que hacerle a los compañeros”, recordó Javier Verdura, amigo del actor, en La historia detrás del mito.

Cabe resaltar que Xavier López comenzó a frecuentar los estudios de Televisa para descubrir cómo ocurría la magia de la televisión antes de tener su propio programa dominical.

Vicente Fernández nació un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco, México. Este lugar le daría su apodo más conocido, es decir, El Charro de Huentitán.

El famoso intérprete de Por tu maldito amor falleció el 12 de diciembre de 2021; a pesar de que ya no pudo celebrar su cumpleaños número 82, su familia realizó un festejo en el rancho Los Tres Potrillos.

Chente soñó con su carrera como cantante desde que era sólo un niño, así que a los ocho años aprendió a tocar la guitarra y comenzó sus estudios de música folclórica: “Iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá ‘cuando yo crezca voy a ser como ellos’”, dijo durante una entrevista.

En su adolescencia participaba en concursos y también tocaba en restaurantes; posteriormente se unió a agrupaciones como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza. En su juventud también comenzó la historia de su matrimonio con Cuquita Abarca, quien fue su compañera de vida desde los 23 años.

El famoso cantante nació un 17 de febrero de 1948 en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. En 2022 El Príncipe de la canción habría celebrado su cumpleaños número 74, por lo que Anel Noreña recordó cómo festejaba este importante día.

Durante su trayectoria, el intérprete de El Triste se presentó en importantes recintos internacionales como el Madison Square Garden y Radio City Music Hall, en Nueva York o el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

A pesar de que su voz fue y sigue siendo apreciada por decenas de generaciones, su primer álbum no fue tan popular porque la disquera decidió no promocionarlo lo suficiente. Aparentemente esta empresa habría considerado su estilo como “demasiado refinado” y creyeron que no tendría éxito comercial.

En 1969 José José cantó La nave del olvido, un tema compuesto por Dino Ramos, esta interpretación lo lanzó haicia el éxito en México.

Una de sus participaciones más icónicas fue la interpretación de El Triste en el Festival de la Canción Latina, aunque obtuvo el tercer lugar, el público del Teatro Ferrocarrilero quedó tan impresionado por su interpretación que lo ovacionaron de pie.

