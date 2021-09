Estos son los mexicanos famosos relacionados al Universo de los superhéroes de Marvel

Imagen del logo de Marvel. EFE/EPA/ADAM S DAVIS/Archivo

Tras la aparición sorpresiva de David Zepeda dentro del Universo Cinematográfico de Spider-Man se abre un Multiverso de posibilidades ahora que Sony se ha relacionado estrechamente con el Universo Marvel (MCU) de Disney. Ahora, muchos mexicanos son canon de las empresas creadoras del contenido de superhéroes, actualmente, son varios los mexicanos que han logrado un lugar en el MCU y ya forman parte del mundo de las estrellas de los cómics.

Actualmente, Marvel es una de las franquicias más exitosas para los cines, varios de los actores más importantes desearían estar en alguna producción, pues estas se ven en todo el mundo y son tendencias todos los días. Al día de hoy, hay varios connacionles que han pasado a llamar la atención tras sus sopresivas apariciones ya sea para darles voz, como diseñadores o lo mejor para interpretar algún personaje de este infinito universo.

(Foto: Instagram @davidzepeda y YouTube)

El día de ayer David Zepeda sopresivamente apareció en las imagenes filtradas en redes sociales de la película Venom: Let there be a carnage (Venom: Carnage liberado) por lo que muchos seguidores del villano de Spider-Man se dedicaron en enaltecer la figura del mexicano, hasta el momento no se sabe si será una aparición corta o seguirá en los siguientes proyectos del simbionte oscuro.

Otro de los mexicanos que sorprendió fue Tenoch Huerta, el actor fue escogido por Marvel para formar parte de los actores convocados por el director Ryan Coogler en Black Panther: Wakanda Forever.

Información The Illuminerdi, reporta que Tenoch será el responsable de encarnar al villano Namor the Submariner, aunque todavía no se revela si éste será el papel que encarnará en dicha cinta, la película llegará el 8 de julio de 2022.

Fotos: Cuartoscuro // Smash Comics

Uno de los acotres predilectos del cine mexicano es Joaquín Cossío quién se integrará al Universo de Marvel para interpretar a Wolwerine líder de los X-Men, en una versión latinoamericana del pódcast: Wolverine: La noche larga.

El actor conocido por su aparición como El Cochiloco en la película El Infierno, prestará su voz a Logan, sin embargo, esta no es la primera vez que forma parte del Universo Marvel pues en su momento dio voz a Scorpion, en la cinta animada Spider-Man: into the Spider-Verse, de 2018, la cual tuvo una participación de edición de muchos mexicanos.

Joaquín Cosío (Foto: Cuartoscuro)

Una de las mexicanas más queridas por los seguidores del cine es sin duda, Salma Hayek, quién en esta ocasión dara vida a Ajak en la película de Eternals que se estrenará este 6 de noviembre, así la actriz veracruzana se convertirá en la segunda mexicana en incursionar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El personaje de Ajak es miembro de los Eternos Polares, un grupo de seres inmortales, pues sus apariciones datan desde el año 2500 A.C de ahí el origen del nombre “Eternals”; el personaje interpretado por Hayek, será uno de los personajes más sobresalientes de la cinta, por lo que se espera que continue un largo tiempo dentro del UCM.

La actriz oriunda de la Ciudad de México, Lupita Nyong´ o pero de padres kenianos se unió también a la lista de actores que han participado dentro del mundo que pertence a Disney, su primera aparición fue como Nakia en Black Panther e interpretará nuevamente al personaje en Black Panther: Wakanda Forever, además, ha participado también en Star Wars: Episode VII- The Force Awakens y en Star Warss: Episode IX: The Rise of Skywalker.

Hace poco, la actriz habló sobre la muerte de Chadwick Boseman, su pareja dentro del Universo Marvel en Black Panther y lo difícil que es filmar esta saga sin la presencia de su protagonista que perdió la vida tras padecer cáncer de colon. Se espera que la cinta sea un homenaje para el T’Challa.

Lupita Nyong´o posando para Black Planter Foto: Instagram/@lupitanyongo

Un actor que proximamente hará su aparición es Tony Dalton quién se suma a Marvel ya que forma parte del elenco de la serie Hawkeye, que se estrenará en Disney Plus el próximo 24 de noviembre.

El actor mexicano-americano dará vida a Jack Duquesne, conocido como Swordsman, uno de los mentores de Hawkeye (Jeremy Renner) en los cómics. En diferentes momentos ha sido catalogado como un antiheroe, sin embargo, esta será su primera aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Para finalizar, Spider-Man: Into the Spider-Verse se convirtió en la Mejor Película Animada en la entrega de los Óscar 2019. Lo importante de esto, es que en su producción estuvieron involucrados 24 mexicanos, de los cuales, el oriundo del estado de Guerrero, Cruz Antonio Contreras Mastache, formó parte del equipo de animadores principales de Sony Pictures de la cinta, donde cubrió al arácnido adaptándolo en el diseño.

Spider-Man: Into the Spider-Verse con el mexicano Cruz Antonio Foto: Instgram/@cruzencanada

