Manelyk contó los oscuros secretos de grabar para Acapulco Shore: “Te vuelves loca”

Manelyk reveló detalles inéditos de su estancia en la Casa shore (Flores Foto: Instagram/@manelyk_oficial)

Tras el éxito rotundo del reality show Acapulco Shore, grandes personalidades han salido durante las 9 temporadas que ha durado el programa. No obstante, una de las más icónicas y controversiales ha sido Manelyk González, quien en esta ocasión, rompió el silencio sobre su experiencia durante este show de MTV.

Mane fue una de las integrantes de la primer temporada y debido a su fuerte personalidad se tornó en una de las imprescindibles. Así, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, la influencer decidió contar un poco más cómo era la dinámica del programa.

En primera instancia, la joven se sinceró sobre como funciona tener relaciones sexuales en la casa y reveló si el entablarlas era parte del contrato:

“No como tal que en tu contrato diga: ‘tienes qué', pero sí es como: ‘¿qué vas a hacer, con quién vas a estar?’ o si no tienes a alguien, ciao. Tienes que entretener, vas a eso”, dijo.

La influencer recordó con quién entabló algo más íntimo durante su trayectoria en el programa de MTV y, aunque destacó que sí tuvo varias parejas, la mayor parte del tiempo sólo tuvo encuentros de este tipo con su ex pareja, Jawy Méndez.

Potro, Manelyk, Jawy y Karime han formado parte del shore desde su primera temporada (Foto: Instagram @luis_acashore)

En cuanto a qué tan cómodo es tener intimidad ante las cámaras, remarcó que después de varias temporadas se volvió algo normal para ella, pero confesó que también hubo momentos en que lo hizo por compromiso.

En internacional (temporadas especiales del reality) era más compromiso, que está de la ching*da. Está mal, pero era más compromiso por el show a que yo dijera: “uy, estoy súper caliente”. Siento que era más por show de: “ah sí, tú te agarraste a uno, pues yo me agarro a dos”, es que ahí es tienes 40 minutos y somos ocho; tienes que salir más, entre más hagas vas a ser más famosa.

Asimismo, señaló que el ritmo de trabajo en Acapulco Shore era muy demandante y, aunque en pantalla podría parecer un sueño el estar de fiesta durante un mes completo, la realidad era completamente diferente.

Mane contó que no todo era tan feliz como parecía (Foto: MTV)

“En Acapulco Shore se graba 24/7 y se sale de lunes a lunes. Pero imagínate, sales diario, te emborrachas diario, llegas a la casa y agarras el after, pero tienes que estar despierto a las 9 de la mañana porque tienes que hacer el: ‘hola, ayer en el antro hice tal’”, mencionó Mane, refiriéndose a la parte de la pantalla verde donde se graban las entrevistas en el show.

De igual forma mencionó que después de eso debían arreglarse porque tenían alguna actividad y posteriormente era volverse a peinar y vestir para irse al antro.

“Así un mes, te vuelves loca, o sea llegó un punto en el que ya no eres tú. Estás demasiado alterada, demasiado cansada y entonces ya de repente si no estás cansada, estás borracha. Estás en el antro y es: ‘Estoy cansada, ¿qué hago? Pues empédate y así un mes complicado. Todo el mundo dice: ‘wow, qué padre’, pero no está padre, es muy agotador”, confesó.

