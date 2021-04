“Hubo censura de todo el bullying que pasé”: Dania de Acapulco Shore confesó lo que vivió en sus conflictos con Mane

Mane siguió con sus ataques a Dania en el segundo episodio de "Acapulco Shore 7" (IG: manelyk_oficial/ dania.mndz)

El reality Acapulco Shore se caracteriza por mostrar la convivencia de sus integrantes, incluyendo sus más grandes conflictos donde nunca falta el alcohol y la fiesta. Sin embargo, Dania Méndez, integrante de la temporada 7, destapó que MTV censuró y recortó muchos de los enfrentamientos entre las y los integrantes.

Apenas en el segundo capítulo de la temporada pasada, los roces entre Dania y Manelyk González terminaron en una aparatosa pelea con Ignacia Michelson, en la que tuvieron que intervenir los demás integrantes, como Potro.

En una entrevista para el canal del periodista Gerardo Escareña, Dania confirmó que la cadena no transmitió toda la pelea, sino sólo fragmentos.

“Claro, hubo censura de todo el bullying que pasé. Yo no vengo aquí a hablar de la violencia física tampoco, pues evidente que yo también correspondo, porque tampoco no soy dejada”, comentó la explosiva integrante.

Video: Facebook/Vaya Vaya

La modelo denunció que no fue la única situación que llegó a los golpes que quitaron, pues los productores se están esforzando por mantener limpia la imagen de los integrantes y no bajar el rating.

“No pasan ni la cuarta parte de lo que yo viví adentro, se quitaron muchas peleas”, comentó Méndez.

Dania, quien también es influencer, comentó para comunicador que durante toda la temporada vivió momentos muy violentos que nunca salieron a la luz. “Todo lo que yo pasé, todo lo que yo pasé adentro, todo el bullying, porque eso no lo pasaron, tampoco pasaron el bullying que pasé 24 por 7″, confesó.

También recordó que incluso un día después de la escandalosa pelea, tanto Manelyk como su novio, Jawy, las excluyeron a ella y a Rocío, otra de las acashores, durante el desayuno, además de gritarles que “eran unas rechazadas”.

“Nunca se me va a olvidar, porque no me había sentido tan mal en cuanto a decir ‘¿Qué tipo de personas son estos?’”, rememoró meses después.

“Ni en la primaria he pasado tanto bullying como el que viví adentro de esa casa”, dijo al recordar las actitudes de quienes sembraron una profunda enemistad desde el primer capítulo de esa temporada.

Por su parte, Nacha Michelson también contó la verdad sobre esa pelea, pues en el momento de su transmisión no se pasó completa, pero se filtró un video donde se puede observar lo que en realidad pasó.

“Realmente Dania pega muy fuerte”, confirmó la chilena. Y es que, según el testimonio de las personas que estaban presentes en ese momento, el que Nacha hubiera simplemente ido a los golpes sin si quiera conocer a Méndez fue manipulación de Manelyk.

“Si le pega a Mane o cualquier cosa, obviamente la voy a defender, porque es mi amiga”, confirmó Michelson, quien además contó que su amistad va más allá del programa, porque ambas congeniaron muy bien después del show.

El estreno de la nueva temporada estuvo cargado de polémica

Nacha confirmó además que resultado de las peleas, las integrantes llegaron a tener secuelas físicas. “Creo que Dania tuvo un derrame en el ojo (por los golpes de Manelyk), aunque yo también terminé toda dañada”, confesó, pues ambas atacaron a Méndez al mismo tiempo.

Desde la primera temporada, el show de MTV está en la mira del público, porque si bien han eliminado muchas escenas donde aparecen situaciones muy violentas, dejaron al descubierto algunas escenas que permitieron ver la realidad de los integrantes.

Como ocurrió en el capítulo uno de la séptima entrega, durante una de las primeras peleas entre Mane y Dania, Jawy sometió a esta última en el piso de una manera muy brutal, lo que generó grandes críticas por parte de usuarios de redes sociales.

Es por ello que el estreno de la octava temporada del reality tiene grandes expectativas, pues además de prometer una nueva plantilla de integrantes, estos saldrán por completo de los estándares pasados de las otras siete temporadas.

Además, la noticia de que los más viejos integrantes, Mane, Jawy y Potro no serán parte de esta nueva entrega, lo que causó una mezcla de indignación y sorpresa, pues no se sabe qué esperar Acapulco Shore 8.

