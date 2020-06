Jawy de “Acapulco Shore” se ríe de quienes lo llaman “golpeador”: “Yo tranquilo y feliz”

Jawy se convirtió en objeto de críticas por ayudar a Mane en una pelea contra Dania en "Acapulco Shore 7" (IG: jawymendez_oficial)

Aunque había optado por guardar silencio ante los ataques que recibió, este fin de semana Jawy Méndez, integrante de Acapulco Shore, respondió a quienes lo han llamado “golpeador”.

El domingo por la tarde indicó que el odio recibido a través de sus redes sociales no tiene ningún sustento y él se encuentra feliz preparando nuevos proyectos.

Risa los que siguen tirando hate de ‘golpeador’. Se les olvida que la critica injusta... NO tiene NINGÚN impacto sobre la verdad, así que yo tranquilo y feliz, a todo el hate ya quisieran ser el 1% de lo que soy. Y a mis FIELES fans LOS AMO, ¡pronto nuevos y grandes proyectos!

Su mensaje recibió más de 1,700 "me gusta", aunque también decenas de mensajes en los que continuaron los ataques.

Así respondió Jawy a quienes lo llaman "golpeador"

Y es que el nombre de Jawy ha estado en la mira desde que se estrenó el primer episodio de Acapulco Shore 7.

En aquel capítulo, Manelyk González -la novia de Jawy- desató una pelea con Dania Méndez, otra de las integrantes del reality, quien se incorporó a la emisión apenas en la temporada seis.

A Mane, quien junto con Jawy apareció en Acapulco Shore desde la primera temporada, no le gustó la actitud de Dania, pues consideró que estaba muy “alzada” y trató de dejarle en claro que al interior del programa hay niveles y jerarquías.

Dania enfrentó sin temor a Mane, quien terminó arrojándola a la piscina.

La tensión escaló hasta el punto en que Dania y Mane comenzaron a lanzarse golpes y jalarse el pelo.

Fue ahí cuando el resto de los integrantes de la casa Shore y otros invitados intervinieron.

Jawy terminó arrastrando a Dania para ayudar a Mane

Sin embargo, Jawy fue duramente criticado en redes sociales por la manera en que sometió a Dania en el suelo para evitar que siguiera agrediendo a Mane y además la tomó de los brazos para arrastrarla por el suelo.

Entonces usuarios de Twitter comenzaron a llamar a Jawy “golpeador” e incluso pidieron a MTV que retirara Acapulco Shore de su programación.

El asunto alcazó tal dimensión que Jawy emitió un comunicado para defenderse.

“Lamento mucho el sentir de Dania Méndez por la situación vivida en el primer día de grabación, aquel 11 de febrero de 2020, donde ocurrió una pelea entre ella y Manelyk. En el susto y afán de intentar separarlas y que no se lastimaran más, tuve una reacción que siento mucho, lo lamento”, explicó.

(Foto: Instagram de Jawy)

“Siempre he ido en contra de la violencia a la mujer y no justifico ni de manera mínima estas acciones y que por tal motivo esto lo resiento aún más. Será mi manera de actuar y no mis palabras, las que demuestren que rechazo la violencia de género y dejo la propuesta para solucionar cualquier diferencia con Dania”, añadió.

Su reciente mensaje en Twitter se une a otros que había publicado en los últimos días también relacionados con la polémica de Acapulco Shore 7.

Los mensajes de Jawy que parecían estar relacionados con el conflicto de "Acapulco Shore 7" entre Mane y Dania

“Crear en silencio te lleva más lejos que dar explicaciones persona por persona... yo a lo mío, tú si quieres espera el entretenimiento, lo real siempre gana”, escribió el fin de semana, mientras que el jueves señaló: “Las explicaciones los enemigos no las creen y los míos no las necesitan... Nos fuimos pa arriba parce!”.

La furia de Mane

La novia de Jawy reaccionó poco después de las acusaciones y se lanzó en Twitter en contra de Dania y de Brenda Zambrano, con quien también ha tenido problemas.

Las llamó “perras de la fama” y compartió videos de peleas en las que participó Dania y de cómo Brenda le pedía a Jawy que tuvieran relaciones sexuales.

También subió información relacionada con una supuesta acusación de violencia en contra de Guty Carrera, el novio de Brenda.

