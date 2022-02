Superholly rompió el silencio sobre su polémica con el programa Hoy

Foto: @hollyradio - @galileamontijo / IG.

La youtuber Holly Grace Marie Tuggy, mejor conocida como Superholly; publicó en su canal todos los detalles de su polémica con el programa Hoy, en dicho video, presentó varias capturas de pantalla y aseguró que no conoce la persona que confirmó su presencia en el matutino.

Cabe señalar que este conflicto comenzó el pasado 25 de enero, en esa transmisión los conductores comentaron el video de Holly analizando la pronunciación en inglés de Yalitza Aparicio.

La actriz de Roma reaccionó al video en su propio canal, por lo que la creadora de contenido se sintió halagada; no obstante, muchas personas señalaron a la profesora de inglés como una mordaz crítica y su análisis fue comentado en el programa Hoy.

Superholly presentó las pruebas (Foto: YouTube/superholly)

Durante la transmisión, una de las conductoras se lanzó contra el análisis y dijo que antes de criticar, pensara en el dinero que tenían las actrices como Yalitza: “Me hicieron ver como una persona que sólo se dedica a criticar con el afán de destrozar, y Galilea Montijo, honestamente siento que lo dijo muy a la ligera, como queriéndose hacer la chistosita”, mencionó Holly.

De igual manera, la creadora de contenido mencionó que el matutino dio una imagen equivocada de ella: “Creo que les corren el chisme de lo que está sucediendo y pues les sonó interesante, aunque no suficientemente interesante para investigar. No sé si les dijeron recién estando al aire pero como que les pasaron la nota en el momento, dieron datos erróneos de quien soy, de donde vengo, donde vivo, pero lo entiendo”, comentó Holly.

Posteriormente, el programa difundió que la youtuber se presentaría en los estudios de San Ángel para dar clases de inglés.

En la evidencia mostrada por la divulgadora, se pudo leer que el encargado de contactar a Superholly realizó la invitación sin brindar detalles sobre cuál sería su participación, por lo que la youtuber y su pareja comenzaron a dudar de la autenticidad del mensaje:

Superholly presentó las pruebas (Foto: YouTube/superholly)

“‘Me gustaría invitar al programa a Súper Holly al programa HOY lo puedo checar contigo?’, dice el correo, ‘al programa, al programa’, ustedes deben entender que es súper normal que dudemos de la veracidad de la identidad de esta persona, por las claves que faltaban y porque no está siendo concreto en su invitación”, explicó la famosa.

Ben está casado con la influencer, pero también es quien la apoya para administrar su agenda: “Sí trataron de contactar a Holly de alguna manera, pero muchas veces ella no puede leer todos los mensajes que le llegan, entonces me los enviaron a mí. El 29 de enero me escriben y me dicen ‘hola en qué número te puedo localizar’”, mencionó el joven.

Este fue el comunicado de Hoy (Foto:Twitter/@programa_hoy)

Holly se enteró de la invitación en conversación con una fan (Foto: Twitter/@superholly)

El video de Holly tuvo una duración de 45 minutos, sin embargo, desde su estreno ya ha acumulado más de 400 mil reproducciones, en dicha grabación, la influencer reveló que en medio de la polémica, revisó sus mensajes de Instagram y únicamente tenía varios diciéndole “Hola”, de la producción de Hoy.

El pasado 8 de febrero, un día después de la emisión en que aparentemente participaría Holly, el programa de Televisa emitió un comunicado al respecto, en el breve texto se pudo leer que aparentemente el equipo de Superholly si había aceptado la invitación, por lo que se grabaron los anuncios sobre la invitada y los difundieron en redes sociales oficiales de Hoy.

Por su parte, Holly y Ben aclararon que el 7 de febrero, recibieron un mensaje en el que se les requería para una reunión con la productora, aparentemente una persona identificada como Oliver sería el responsable de haber aceptado la invitación. Cabe señalar que ese hombre no forma parte del equipo de trabajo de la profesora de inglés.

