Enrique Peña Nieto sí habría sido infiel a Angélica Rivera, confesó Cynthia Klitbo

Enrique Peña Nieto habría sido infiel a Angélica Rivera con la sobrina de su mejor amiga, según Cynthia Klitbo

El matrimonio entre Angélica Rivera y el ex presidente de México Enrique Peña Nieto se vio envuelto en varios rumores que Cynthia Klitbo, una de las amigas cercanas a la ex primera dama, aclaró. La actriz reveló que supuestamente sí existió una infidelidad.

La pareja que llegó al altar el 27 de noviembre de 2010, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, fue muy cuestionada, incluso, se rumoró que la relación era meramente publicidad y, a su rompimiento, se dijo que el exmandatario le había sido infiel a la actriz.

En este contexto, Cynthia Klitbo destapó algunos de los detalles de la famosa pareja y aclaró los rumores que han circulado desde que se hizo pública la relación, pues ella habría sido testigo de cómo fue el inicio y término del romance al ser una de las mejores amigas de Rivera.

Según dijo la histrionisa, el matrimonio no formó parte de ninguna estrategia de campaña o para dar una buena imagen, pues Angélica sí se habría enamorado y veían en Peña Nieto a una persona a la que no sólo quería, sino que aceptaba a sus hijas.

Cynthia aseguró que Rivera se enamoró de Enrique Peña Nieto y le dolió la infidelidad (Foto: Instagram/@epn)

“¿Cuánto debió haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto? ¡Se enamoraron, me consta! Tronaron como cualquier otro matrimonio. Era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y tener con sus hijas”, dijo Klitbo en entrevista con Inés Moreno.

Aunado a ello, destapó que su amiga sufrió en la relación, confesó que debido a este daño que el expresidente le causó a La Gaviota, ella ha tomado distancia de él. Asimismo negó que se tratara de una cuestión de violencia física, pues en redes sociales circularon fotos donde supuestamente la primera dama tenía moraduras en la cara. Cynthia aseguró que esas imágenes de trataron de “una difamación”.

“Se vio muy mal el señor, ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor”, declaró la actriz.

Por ello Klitbo aclaró que se refería a una infidelidad que Peña Nieto habría cometido y que afectó profundamente a su amiga, pero que intentó dejar de lado hasta que se finalizara el sexenio de su esposo, pues tenía el cargo de mi primera dama y estaba decidida a concluir hasta el día en que estaba determinado su término.

Cynthia Klitbo estalló al recordar el sufrimiento de Angélica Rivera durante el sexenio de su esposo (Foto: Instagram/@epn)

“Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo: ‘Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y a ser poco honesto, y menos con la sobrina de la mejor amiga”

Cynthia aseguró que ella fue testigo de cómo Rivera lloró al saber de esta supuesta infidelidad, por ello actualmente no le interesa recordar el nombre de la mujer con la que el expresidente habría engañado a su amiga.

Según agregó Klitbo, cuando terminó el sexenio Angélica decidió separarse de su esposo, ella le hizo saber a Enrique Peña Nieto que no había votado por él, por la misma razón no ha seguido el historial amoroso del ex gobernador del Estado de México y tampoco podría confirmar si Tania Ruiz, su actual novia, es la mujer con la que le fue infiel a La Gaviota.

