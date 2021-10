Tania Ruiz celebró su cumpleaños con una romántica velada y misteriosos anillos

FOTO: Instagram/@Taniaruize

Este sábado, Tania Ruiz, quien mantiene un noviazgo con el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto, celebra su cumpleaños número 34. Como parte del festejo, la modelo tuvo una romántica noche a la luz de las velas en la que disfrutó de un pastel que sorprendió por tener 2 anillos de boda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tania documentó el aparentemente íntimo momento. En primer lugar, compartió una instantánea de un postre parecido a una galleta, adornado con frutas y cubierto con un glaseado, que fungió a manera de pastel. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fueron los dos anillos que rodearon la vela de cumpleaños que, según la tradición, se sopla para pedir un deseo.

Posteriormente, la modelo compartió una toma de su copa de vino, en donde se vertió el líquido al momento en que se grabó: “Las gotitas de la felicidad, felices 34″, escribió Tania sobre el video en donde también se pudieron observar otros elementos de la mesa en donde se llevó a cabo la cena.

FOTO: Instagram/@Taniaruize

Asimismo, Ruiz publicó una fotografía de su mano sosteniendo la mano de un hombre. Aunque no se puede confirmar la identidad del expresidente mexicano, se presume que se trata de Enrique Peña Nieto, con quien tiene una relación desde el 2019, cuando fueron captados por la prensa paseando por las calles de España.

Respecto a los anillos alrededor de la vela en el postre, aunque estos podrían disparar las alarmas sobre un posible compromiso, en realidad se trata de una tradición que aseguraría que el deseo que pida el cumpleañero al momento de soplar la vela se haga realidad en un tiempo determinado.

Esta no sería la primera vez que Tania disparara las alarmas sobre un posible compromiso matrimonial con Peña Nieto. En noviembre de 2020, la modelo presumió un gran anillo que ocasionó que los rumores corrieran como pólvora.

El expresidente, Enrique Peña Nieto, junto a su novia Tania Ruiz durante la boda de la hija del abogado, Juan Collado (Foto: Instagram @taniaruize)

En esa ocasión, utilizó su cuenta de Instagram para difundir un mensaje de amor: “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, escribió en una de sus historias, en donde se veía su mano junto a la de un hombre.

En la siguiente fotografía fue más específica al mostrar un gran anillo en su mano (aunque no en el dedo habitual donde suele colocarse la joya): “Forever and ever my love”, escribió para acompañar dicha foto, traducido al español como “Por siempre y para siempre, mi amor”.

Sin embargo, Tania rápidamente paró las especulaciones y aclaró que no estaba comprometida, simplemente quiso compartir el amor que siente por su actual pareja. “Oigan, oigan, no me caso. Sólo estoy muy feliz. Amo a mi novio, mi corazón está así”, escribió, haciendo referencia a la imagen de un corazón con músculos que compartió.

El anillo que lució Tania

El romance de la modelo y el político ya lleva un buen tiempo siendo foco mediático. Una vez que fueron captados en España, la relación causó gran revuelo porque él aún estaba casado con la actriz Angélica Rivera, de quien finalmente se divorció en mayo de ese mismo año, supuestamente, en buenos términos.

Sin embargo, este año se reveló que Tania pudo ser la “tercera en discordia” en la relación de la “Gaviota” y Peña Nieto. Según revelaron Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante en abril de este año.

Durante la revista de espectáculos matutina Sale el Sol, el periodista reveló que “Angélica Rivera andaba con el innombrable (Enrique Peña Nieto) que le puso el cuerno” y que en realidad no existía una distancia entre el mandatario y ella cuando las fotos del expresidente en España salieron a la luz en febrero de 2019.

El exmandatario cuenta con un extenso historial amoroso (Foto: Archivo)

“Estaban juntos, entonces, el día de lo del Estado de México, que murió alguien en el Estado de México, todavía fueron. Y al otro día, el dice: ‘Mi amor voy a ir a jugar golf’, y le dice (Angélica): ‘Oye, no me vayas a poner el cuerno’ y dicho y hecho, se iba a ver con...”, contó el titular de la revista.

“Por eso ella se adelantó al comunicado, porque estaba muy enojada y con toda razón de que le había puesto el cuerno y entonces ella se anticipó a decir que se habían separado y que él dijera algo. Pero él fue primero sí, creo que fue como al mismito tiempo”, concluyó la periodista Ana María Alvarado.

SEGUIR LEYENDO: