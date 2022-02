Lucerito Mijares podría protagonizar importante comedia musical

Lucerito Mijares podría ser parte del elenco de The Prom Foto: Instagram/@luceromijaresvideos

Sin ser propiamente una figura pública, pues aún no ha ocurrido oficialmente su lanzamiento como cantante o actriz, Lucerito Mijares se ha ganado la simpatía del público y ha acumulado más popularidad desde que comenzó a hacer espontáneas colaboraciones en los conciertos de sus papás y en sus divertidas rutinas y challenges de TikTok, donde además de mostrar su vena artística, demostró su buen humor.

La joven que recientemente cumplió 17 años ha conseguido que el público ponga los ojos en ella, no sólo por ser la heredera de dos populares figuras del entretenimiento en México, sino porque su propio talento la ha hecho comenzar a ganar reflectores.

En meses recientes, y debido a que es una gran admiradora del musical La jaula de las locas, Lucerito fue invitada por la compañía para presentarse en escena, donde se pudo desenvolver en algunas fechas y dar muestras de su talento en vivo, por ello no resultaría extraño poderla ver próximamente en otro proyecto del mismo tipo.

La joven ha ganado fama en las presentaciones que ha realizado al lado de sus papás (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En la más reciente emisión de Con permiso, programa conducido por Juan José Origel y Martha Figueroa, la periodista de espectáculos reveló que la adolescente podría protagonizar un importante musical en México, pues sus creadores ya “le echaron el ojo”.

“Resulta que los productores están convenciendo a una de mis consentidas, de mis favoritas, para que le entre de protagonista, a mi number one de esta época. Quieren convencer a mi Lucerito Mijares para que le haga de protagonista”, comentó Martha respecto a la puesta en escena The Prom, que continua en cartelera en la Ciudad de México.

Sobre la posibilidad de que la hija menor de la familia Mijares Hogaza estelarice la obra musical donde también participa Susana Zabaleta, la reportera expresó: “Ojalá que ya hayan localizado el número y la hayan convencido, y siento que mediáticamente sí jalaría más público”.

Como parte de 'La jaula de las locas', Lucerito demostró sus dotes escénicas Foto: Instagram/@luceromijaresvideos

Fue apenas este Día de la candelaria, 2 de febrero, cuando Lucerito llegó a su cumpleaños número 17 y la primera en felicitarla fue su mamá, quien utilizó las redes para festejar la importante fecha.

En las primeras horas de ese miércoles, La novia de América compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su hija y le dedicó algunas palabras: “Hoy es el cumpleaños de mi favorita mundial. Lucero Mijares. Te amo con todo mi corazón”.

Por otro lado, la joven comenzó el 2022 causando revuelo pues posó con un misterioso joven que, aseguran los internautas, es su novio.

En una fotografía donde aparece Lucerito muy sonriente, rescatada por una cuenta de Instagram dedicada a ella, aparece junto a Emiliano Gatica, un joven popular en la red social TikTok. En ocasiones anteriores Lucerito ha realizado transmisiones en vivo con Emiliano, pero según algunos usuarios de redes sociales, se ha cuidado de no despertar sospechas sobre el noviazgo.

Según algunos internautas, la pareja quiere mantener su presunta relación en bajo perfil Foto: Instagram

Fue en julio de este 2021 cuando Emiliano publicó que Lucerito Mijares era una de sus personas favoritas en el mundo y compartió un video en el que aparece con la adolescente. En respuesta, la cantante escribió ‘Tee amoooo’.

Tras ello, algunas personas han asegurado que entre ambos habría nacido el amor y una relación que desearían mantener en bajo perfil para evitar el asedio de la prensa.

Ante esto, fue Lucero quien aseguró en un encuentro con la prensa en el aeropuerto que su hija menor “no tiene novio, no, es su amigo. (Emiliano Gatica) no es su novio (...) yo creo que ya se puede ser suegros en la vida. Sí, ya (puedo), pero no, no es novio”, y además agregó que ella no es celosa con sus hijos cuando están en pareja.

“Cero, cero celosa. (Y Mijares) tampoco, tranquilos hasta eso”, concluyó sobre el tema.

