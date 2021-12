Así fue como Lucerito Mijares defendió el lenguaje inclusivo

Lucerito defendió el lenguaje inclusivo (Foto: Instagram/@luceromijaresofc)

Lucerito Mijares sorprendió a los internautas tras mostrarse a favor del lenguaje inclusivo y dar algunos ejemplos de como puede utilizarse.

Fue en la red social de TikTok donde la hija de Lucero y Mijares apareció junto a Gerry Pérez Brown, con quien ha compartido escena en la obra La jaula de las locas. Así, en esta ocasión los dos amigos instaron a los usuarios enviar un mensaje directo para decir qué significaba para ellos la palabra hermanikas, que puede ser entendida como: hermana, amiga y marica.

En este sentido, Perez Brown mencionó que los interesados podían enviar aunque sea una sola palabra sobre lo que este término connotaba para ellos y así podrían ser “miembras” porque “no son miembros” de las hermanikas.

No obstante, Lucerito Mijares rápidamente intervino en la situación y destacó que, tal vez la mejor opción sería decir “miembres”. A lo que su acompañante aplaudió la propuesta y mencionó que ese término le encantaba.

Los usuarios rápidamente comenzaron a reaccionar y muchos puntualizaron que querían unirse a dicha hermandad, además de que alabaron el carisma de la artista.

Lucerito es muy querida por los internautas (Foto: Instagram/@luceromijaresh)

“Lucero hermosha como tu madre, pero también te pareces a tu papá”, “yo quiero ser miembre, no sé si cumplo con los requisitos pero yo quiero”, “hermanita soy tu fan Lucero Mijares eres única”, son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación.

Aunque algunas personas del mundo del espectáculo están en contra del lenguaje inclusivo, hay otras, como Regina Blandón que constantemente lo defienden.

Y es que la hija del actor Roberto Blandón ha mostrado su apoyo en redes sociales y entrevistas a los movimientos feministas, pro elección y de la diversidad sexual; y en meses recientes, la también standupera reafirmó su apoyo por el respeto de los pronombres de cada persona.

La actriz que saltó a la fama hace más de una década como “Biby” de La familia P. Luche alzó la voz para dar argumentos a favor de las personas no binarias y al mismo tiempo justificó el uso del lenguaje inclusivo. “En esta cuenta apoyamos a la bandita nb (no binaria) y respetamos sus pronombres”, tuiteó la actriz que cuenta con casi 682,000 seguidores en la red social de mensajes cortos.

Así, mientras por un lado existen quienes están a favor del respeto de todas las identidades de género y las formas de expresión individuales, también existen quienes el tema les parece irrelevante o que incluso han asegurado que usar pronombres como “elle” sería una afrenta a la Real Academia de la Lengua Española.

La actriz se ha posicionado a favor del lenguaje inclusivo (Foto: reginablandon / Instagram)

Por ejemplo, el comediante Freddy Ortega de Los mascabrothers ha rechazado el lenguaje inclusivo abiertamente.

“Me parece que hay una situación dividida con las cosas que se dicen y no con las que se hacen, porque estamos dividiéndonos, nos estamos separando más. En lugar de decir ‘el crayón negro’, tenemos que decir ‘un crayón afroamericano’, no hay chile que nos embone. En mi caso yo pienso diferente. De hecho me pitorreo de eso”, comenzó a contar el actor para Infobae México en fechas recientes.

Y es que para Freddy, el utilizar pronombres neutros, como el uso de la “e” al nombrar a las personas, es una afrenta a la lengua española, consideración que no piensa tomar en cuenta para la realización de su trabajo.

“Tenemos un idioma hermoso y ahora quieren hacerlo inclusivo, ajá, ¿cómo vamos a decir ‘me da pena’ en lenguaje inclusivo?, ahí no les va a gustar. ¿Por qué dicen ‘niños’ y generalizan? Pues como decimos ‘la vida’, yo soy la vida también y soy hombre”, sentenció.

