Manuel Mijares reaccionó al “coqueteo” de Saúl “Canelo” Álvarez a Lucero

A semanas de que se viralizara un video donde se capturó el momento exacto en que Saúl Canelo Álvarez se acercó a Lucero en medio de una presentación musical para darle una rosa y un beso, Manuel Mijares aseguró que no sintió celos por el detalle que tuvo el boxeador con su exesposa.

El intérprete de grandes éxitos como El privilegio de amar, Soldado del amor, Para amarnos más, Bella, entre muchos más, tuvo un encuentro con los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En medio de los micrófonos y cámaras, Mijares reaccionó, por primera vez y de manera contundente, a las especulaciones sobre un posible episodio de celos que pudo haber dado lugar después del encuentro entre la actriz y el deportista mexicano.

Sin profundizar en sus sentimientos, Manuel Mijares terminó con los rumores asegurando que “No” sintió celos por lo sucedido. Cabe recordar que durante el concierto de la expareja para una empresa privada, el boxeador tapatío también subió al escenario para dedicarle una estrofa de Eso y Más a la Novia de América, tema original de Joan Sebastian.

Durante ese momento, el cantante de 63 años permaneció estático, pero sonriente, lo que terminó por desatar las especulaciones. Durante la entrevista recuperada por el programa Hoy, Mijares explicó que no acompañó al Canelo en su interpretación porque desconocía la letra de la canción: “Nosotros no, no nos sabemos la canción … sí, bien, muy bien”, compartió.

Por último, el oriundo de la CDMX confesó cuál es su secreto para llevar una relación cordial y amistoso con su exesposa. Cabe recordar que Manuel Mijares y Lucero se casaron en 1997 en una gran boda que acaparó la atención de todo el país, pues los artistas habían llegado al altar en medio de la polémica por su diferencia de edad, el cantante tenía 39 años mientras que la protagonista de Soy tu dueña a penas tenía 28.

La entonces pareja se había convertido en una de las consentidas del público y llevaban un matrimonio bastante sólido junto a sus dos hijos: José Manuel, quien nació en 2011 y Lucero, quien llegó a sus vidas en 2005. Sin embargo, en 2011 sorprendieron con la noticia de su separación después de 14 años de relación sentimental.

“Respetarse, quererse, depende de cada pareja”, agregó el cantante. Actualmente, los artistas mexicanos mantienen una buena relación gracias al fuerte lazo de cariño y amistad que formaron a lo largo de los años.

Cabe recordar que su vida privada sigue ligada, pues han tratado de mantenerse cercanos por sus hijos. Incluso, los dos tomaron la decisión de ser vecinos.

Por su parte, hace unos días Lucero compartió su sentir tras las acciones que hizo el atleta mexicano en su honor durante la polémica presentación. La protagonista de Alborada, telenovela que llegó a la pantalla grande en 2005 y actualmente está siendo retransmitida en el Canal de las Estrellas, también sostuvo un encuentro con los medios a su llegada al mismo aeropuerto.

Mientras caminaba rumbo al transporte que la llevaría de regreso a su hogar, la Novia de América desmintió que su exmarido hubiera sentido celos por su encuentro con el pugilista: Ah, le vale”, comentó, lo que provocó las risas de los presentes.

Sin detenerse, la intérprete de 52 años reconoció el valor que tuvo Saúl Canelo Álvarez para subirse al escenario, tomar el micrófono y cantar la canción. No obstante, concordó con que no sabe cantar y, cuando le preguntaron sobre qué calificación le daba tras escucharlo frente a frente, no quiso dar un valor numérico o cualitativo.

“Como el dice, no sabe cantar, pero le gusta cantar”, declaró. “Que le echó muchas ganas, eso sí”, continuó.

