Chiquis Rivera contó detalles de su fugaz matrimonio con Lorenzo Méndez, y supuesto maltrato, en “Invencible”

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

Durante la segunda semana de febrero del 2022, Chiquis Rivera compartió con sus seguidores el lanzamiento oficial de su tercer libro, Unstoppable, donde da detalles íntimos sobre su difícil relación con el intérprete, Lorenzo Méndez, los cuales causaron su separación en 2020. Invencible o Imparable en español, es la segunda obra autobiográfica de la cantante y es una continuación de Perdón, texto que lanzó en 2015.

Fue el pasado 8 de febrero cuando Unstoppable, libro de la hija de Jenny Rivera, causó revuelo en todos los seguidores de la dinastía Rivera, convirtiéndose en una de las publicaciones con más demanda en stock de Amazon previo a su lanzamiento. En su nueva obra literaria, la joven detalló el supuesto calvario que vivió en su matrimonio con Lorenzo Méndez, así como las dudas que la invadieron momentos antes de casarse con el cantante.

“Fue muy difícil no decir nada y fue sanador irlo escribiendo. Escribí ‘Invencible’ para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica”, dijo durante la promoción del libro.

Chiquis Rivera promociona su nuevo libro Foto: Instagram/@chiquis

Se sabe que en algunos de los capítulos del libro incluirán relatos en los que las drogas, el alcoholismo y las traiciones se harán presentes y hablará de las razones por las que su matrimonio con Lorenzo Méndez no funcionó.

“Quiero que vean que sí se puede salir de eso, que sí podemos romper los patrones familiares, que sí se puede triunfar en los negocios. No lo hice para hacerle mal a nadie, sino para inspirar”, recalco.

Esta no es la primera ocasión en que Chiquis se pronuncia públicamente sobre las experiencias que vivió durante su relación con el exintegrante de La Original Banda El Limón. Fue en 2019 cuando la hija de Jenny Rivera compartió con la Revista People los motivos por los que su relación con el cantante mexicano fracasó.

“Algo pasó antes de casarnos que dije: ‘Tengo que parar esto’, pero no lo paré porque ya invertimos tanto dinero, ya el mundo está esperando que nos casáramos. Yo sí estaba triste, pero dije: ‘me voy a divertir’”, explicó para la revista.

Asimismo, puntualizó que fueron las diferentes adicciones de su exesposo las que dieron pauta para dar fin al matrimonio, así como las agresiones físicas a lo largo de su enlace que supuestamente recibió por parte de Lorenzo Méndez.

“Eso, (las adicciones) causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”, rememoró la intérprete de Vas a volver.

Por otro lado, en su libro recuerda una de las supuestas agresiones de las que Johnny, su hermano menor, ya había hablado. Méndez, en estado de ebriedad, la habría agarrado por el cuello y le habría escupido en la cara. La hija de Jenni Rivera aseguró que no teme lo que su exesposo diga en respuesta a sus declaraciones, pues tiene testigos de lo sucedido.

Lorenzo Méndez reacciona previamente a la publicación del libro de Chiquis Rivera Foto: Twitter/@LorenzoMendezz

Tras lo señalado en la publicación de Chiquis Rivera, la única defensa pública que ha presentado Lorenzo Méndez fue el pasado 4 de febrero a través de su cuenta de Twitter. El intérprete lanzó una serie de mensajes que, pese a que no revelaron a quién iban dirigidos, estos fueron interpretados como su postura previa a la información expuesta en Unstoppable.

“Cuando no pueden detenerte de una manera, intentarán otra... sigue empujando”, compartió con sus seguidores la expareja de Chiquis Rivera.

SEGUIR LEYENDO: