Chiquis Rivera aseguró que las adicciones de Lorenzo Méndez terminaron con su matrimonio

Chiquis aseguró que su matrimonio con Lorenzo Méndez fue un martirio desde antes de llegar al altar (Foto: @chiquis/ Instagram- @LorenzoMendez/ Twitter).

Chiquis Rivera reveló nuevos detalles sobre su matrimonio con Lorenzo Méndez que causaron su separación 2020, a los meses de haber llegado al altar; aseguró que las adicciones y las mentiras terminaron con el amor.

La hija de Jenni Rivera publicará su segundo libro autobiográfico, Invencible, el próximo 8 de febrero, pero desde días antes está causando polémica al dar algunos adelantos de lo que se podrá leer en su obra. pues confesó que desde antes de casarse, ya no quería estar con Méndez.

La cantante llegó al altar con Lorenzo el 29 de junio de 2019, pero tras algunos escándalos, Rivera anunció su divorcio en septiembre de 2020. Reveló que continúa esperando a que su pareja firme los papeles, pero no ha obtenido una respuesta.

Chiquis confesó en entrevista con People en Español que en 2019 ella estaba preparada para dar el siguiente paso, para dejar atrás su vida de soltera y convertirse en una mujer casada, pero sus esperanzas se vieron frenadas cuando se dio cuenta de que su prometido, al parecer, no estaba listo para hacer lo mismo.

Janney y Lorenzo Méndez estuvieron casados por 15 meses (Foto: Instagram/ @lorenzomendez7)

“Cuando llegó ese día me sentía como una princesa (…) Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás, [pues] una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y ya estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas que explico en el libro”, dijo Rivera.

La situación que habría hecho que Janney dudara sobre su relación la llevo a no querer llegar a casarse, sin embargo, todo estaba preparado para la celebración, hubo dinero gastado e invitados esperando, así que decidió continuar con los planes y divertirse en la fiesta. Sin embargo, desde que entró a la iglesia en la que se casó, sufrió de su primer ataque de ansiedad.

La cantante aseguró que lo que vino después de haberse casado fue un martirio, pues él le habría mentido y no habría controlado su adicción al alcohol y la cocaína.

“Eso (las adicciones) causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) Si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”

Chiquis confesó que se siente en paz con su nueva relación, pues ambos están trabajando para poder dejar atrás sus pasadas relaciones (Foto: @chiquis / Instagram)

En su libro, Chiquis recuerda una de las supuestas agresiones de las que Johnny, su hermano menor, ya había hablado: Méndez, en estado de ebriedad, la habría agarrado por el cuello y le habría escupido en la cara. La hija de Jenni Rivera aseguró que no teme lo que su exesposo diga en respuesta a sus acusaciones, pues sabe que tiene testigos de lo sucedido.

Hasta el momento, el divorcio no ha podido llegar a su fin y las fechas cada vez se retrasan más. Su cita en la corte es el próximo abril, en ese momento Lorenzo tendrá que decir si acepta o no la separación.

Ahora, Janney se siente feliz en su nueva relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, a quien también menciona en su obra y lo describe como el “chico de los ojos lindos”. Con su novio dijo sentirse en paz, pues él la ha aceptado tal cual es y mantienen una muy buena comunicación.

Por otra parte, reveló que también tocó cuestiones familiares, las cuales fueron las más difíciles de escribir, pues no sólo son personas a las que quiere, sino que pertenecen al medio artístico. No obstante, comentó que quiso retratarlo en su libro porque no deja de ser su historia.

SEGUIR LEYENDO: