Tras ocho meses de relación, Raúl Araiza confirmó ruptura con Margarita Vega

El 'Negro' destapó que su ex novia buscaba formar una familia, objetivo que no va de acuerdo a los proyectos del actor (Foto: Instagram)

Tras casi ocho meses de noviazgo, la pareja conformada por Raúl Araiza y Margarita Vega ha llegado a su final. Así lo confirmó el actor, quien durante estos meses se mostró feliz con su relación y así lo plasmaba en redes sociales, con imágenes junto a su pareja donde se les veía contentos y con la mira en planes a futuro.

El llamado Negro Araiza destapó las razones porque las que él mismo puso fin a su mediático romance, y no obstante el gran cariño que se tienen, tomó la decisión de seguir su camino por separado.

Así lo declaró a la revista TVNotas: “La verdad es que yo tomé la decisión y el motivo por el que pusimos punto final fue porque sí pesaron los 21 años de diferencia entre nosotros. Hoy quiero estar más tranquilo en todos los aspectos de mi vida, así que tenía que tomar una decisión”, contó.

La colombiana de 35 años participó en la telenovela '¿Qué le pasa a mi familia?' (Foto: Instagram/@maravegaoficial)

Araiza admitió que la edad fue un factor determinante y se dio cuenta que la actriz de ¿Qué le pasa a mi familia? tiene aún en mente proyectos y objetivos que ya no compaginan con su estilo de vida, por lo que decirse adiós en buenos términos ha sido la mejor manera.

“Soy 21 años mayor que Mara y me di cuenta que ella quiere ser mamá o busca cosas que yo ya viví, entonces no podía ser tan egoísta para negárselas. Por esa razón preferí que lo nuestro llegara a su fin de la mejor manera”, explicó el también actor de 57 años.

La relación entre ambos famosos quedó en buenos términos pues para el presentador de Hoy, la actriz colombiana a es una “mujer maravillosa” a quien siempre le deseará lo mejor:

“Mara es una mujer maravillosa y por eso me duele mucho esta ruptura. Me siento triste, me dolió tomar esta decisión porque Mara es una mujer a la que yo quiero muchísimo, pero lo mejor era separarnos y dejarla volar. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos. En las últimas semanas nuestra diferencia de edad salió a relucir y afectó nuestra relación”, admitió el Negro.

Raúl Araiza y Margarita Vega dieron a conocer su romance en julio de 2021 (Foto: Instagram)

El fin de semana pasado, el hijo de la actriz Norma Herrera y simpatizante del Partido Verde Ecologista dedicó un último mensaje a su ex novia, y aunque entonces se tomó como una dedicatoria por los ocho meses de noviazgo que estarían próximos a cumplirse, ahora se sabe que en realidad fue una despedida.

“¡Gracias por tu tiempo y tu amor! Ocho meses increíbles”, escribió Raúl. La pareja confirmó su romance ante los medios en junio de 2021, pero fue un mes después cuando compartieron una imagen con un romántico mensaje para presumir su amor.

Araiza destacó que no deseaba 'limitar' los sueños de su ex pareja Fotos: @negroaraiza / @maravegaoficial

A finales de agosto de este año, la colombiana hizo frente a los comentarios de quienes insinuaban que Raúl era su “sugar daddy”.

“No me interesa lo que la gente diga, soy una mujer autosuficiente y jamás nadie me ha mantenido, trabajo desde los 17 años”, dijo la actriz en entrevista con TVNotas. Asimismo recalcó su gran amor por el conductor: “Estoy muy enamorada y soy correspondida; estamos viviendo una historia maravillosa”, agregó la artista de 35 años.

Margarita Vega interpretó a "Pamela Pérez" en "¿Qué le pasa a mi familia?". (Foto: @maravegaoficial/ Instagram)

Durante dicha entrevista, la colombiana reveló cómo conoció a Araiza y cómo el conductor la invitó a salir.

“Hace como cinco años fui al programa Hoy, iba a promocionar la novela Mi corazón es tuyo y Raúl me entrevistó; ésa fue la primera vez que cruzamos miradas, pero en ese entonces él todavía estaba casado con Fernanda. Un día me mandó un mensaje saludándome, y un mes después me invitó a salir; yo tenía tres años soltera, por eso decidí aceptar”, comentó entonces Margarita Vega.

