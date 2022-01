Raúl Araiza dio positivo a COVID-19: “No estar vacunado te puede costar la vida”

(Foto: Instagram/@negroaraiza)

El conductor Raúl Negro Araiza se une a la lista de celebridades que recientemente dieron positivo a COVID-19. Fue por la mañana del pasado lunes en el programa Hoy donde el también actor compartió cuáles son los síntomas que tiene tras haber dado positivo a coronavirus el pasado viernes 7 de enero.

En entrevista con el matutino, Araiza habló con sus compañeros de programa mediante videollamada desde su hogar. Primeramente, la conductora principal del matutino, Andrea Legarreta, explicó que durante las primeras olas de Covid en México el conductor logró evitar el contagio, sin embargo resultó positivo durante el primer fin de semana del 2022.

“Hay que tener mucho cuidado, ahora sí como me dice el doctor (Luis Septién, Neumólogo) está más delicado, ahora es más sutil. Yo tuve escalofríos [...] y dije ‘bueno, pues hace frío y decidí echar relajo los otros días con ustedes’ pero el sábado lo que tenía que hacer responsablemente era hacerme una prueba de COVID. Entonces las pruebas rápidas me salieron un poco pintadas [...] ahí dije ‘háganme otra, métanlo bien’ y ya se pintó bien, ahí ya me hice una prueba PCR”, contó el también conductor de Miembros al aire.

El actor y presentador compartió con el auditorio de Hoy que está contagiado de Covid-19

Más adelante el actor de Papá a toda madre, enfatizó que las vacunas hacen la diferencia a la hora de contraer el virus y mando un mensaje a sus seguidores para que se vacunen.

“Es muy importante para todos, es todo lo contrario del otro lado de la moneda. Estar vacunado y que te dé a no estar vacunado te puede costar la vida [...] nunca sentí nada, que te dé esto no es un delito, pero al saber que eres positivo si debes de ser responsable y avisar a las personas con quienes tuviste contacto”

Por otro lado, los demás conductores del matutino explicaron que, a pesar de haber tenido contacto con Raúl Araiza, ellos se hicieron las pruebas un día antes del programa para poder estar ahí y que la producción del matutino no corriera riesgos.

(Captura: negroaraiza/Instagram)

Este no es el único artista relacionado con el COVID-19 dentro matutino, el día de ayer también los presentadores tuvieron la oportunidad de hacer un enlace con el hijo de Paco Stanley, Paul Stanley, quién habló después de pedirle matrimonio a su pareja Joely Bernat durante un viaje en Europa y que, tras su regreso, le notificaron fue positiva al virus.

“Estaba súper emocionado por ir a dar el estrenón allá en el foro, y la niña del anillo que sale positiva”, dijo en referencia a su prometida, quien es la que en este momento se encuentra contagiada de coronavirus.

Cabe destacar que, a pesar de resultar negativo a la enfermedad, Paul deberá guardar el aislamiento necesario para descartar cualquier tipo de propagación del virus.

“Bien, todos bien. [...] Yo y Joely tenemos las 3 vacunas, y también nos pusimos la de la influenza, porque íbamos ahí para el viaje del anillo, bueno, yo fui prevenido, y pues nada, salió positiva (ella)”, destacó el presentador que espera en los próximos días ya poder estar en el foro colaborando con sus compañeros.

Paul Stanley se mantiene aislado tras el positivo de su pareja Foto: Las Estrellas

Asimismo, fue cuestionado sobre si sabía la procedencia de donde se pudo haber contagiado: “No, para saber. Lo que sí, es que nos aplicamos la PCR el sábado y luego nos notificaron que ella salió positiva. No tiene ningún síntoma, solo un poco de dolor de cabeza, pero nada más”, enfatizó sobre el estado de salud de su pareja.

Si Paul Stanley diera positivo a COVID.19, esta sería la segunda ocasión que el conductor de 36 años se enfrentaría al virus, pues fue en noviembre de 2020cuando el presentador se sumó a la ola de contagios que azotó al matutino. Entre los presentadores que ya han salido positivo al SARS-CoV-2 se encuentran Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Galilea Montijo.

