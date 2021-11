Raúl Araiza reveló si se casaría con Margarita Vega

El actor está enamorado (Foto: Instagram/negroaraiza)

Raúl Araiza rompió el silencio y confesó si, dentro de su plan de vida con su novia Margarita Vega, se encuentra la posibilidad de casarse nuevamente.

“Este amor realmente no lo había vivido; tuve una primera experiencia después de mi separación, pero no marcó nada en mi vida, respetando a la persona en cuestión. Y sobre casarme, pues no se puede porque hay que anular (el matrimonio anterior), eso ya está hablado (con Margarita), pero compartimos un chorro de tiempo juntos en mi departamento, lo único que podría pasar en un futuro sería vivir juntos”, dijo para TVyNovelas.

Respecto a la diferencia de edad que hay entre ambos, el conductor de Hoy mencionó que eso no era una limitante, pues el cariño que se tienen es muy sincero.

“La edad no importa, yo nunca le había sacado más años a una persona, pero ella no es ninguna chavita, ni yo soy un viejito, aquí lo único que marca una diferencia es que yo ya tuve hijos, una familia y ella no la ha creado y no tiene hijos”, mencionó.

Araiza dijo que sus hijas están contentas por su relación (Fotos: @negroaraiza / @maravegaoficial)

Sobre ese último punto, Araiza ahondó en que el actualmente está operado, por lo que no puede concebir, sin embargo, habló con su pareja y le dijo que ella está en tiene toda la libertad de procrear si es su deseo.

“Lo hemos hablado abiertamente y yo le he dicho que tiene todo el derecho de vivir (esa experiencia), pero ella me ha dicho que por ahora no tiene pensado tener hijos y sabe que yo no se los puedo dar”, explicó “El negro” Araiza.

En cuanto a la relación que Margarita tiene con las hijas de Raúl, el artista señaló que aún no han salido todos juntos, porque cada quién está enfocado en sus cosas. Pero añadió que ellas respetan la situación.

“Me dicen que me ven muy bien, feliz. Ellas me aman, creo que he sido un muy buen padre, porque si algo presumo es eso, con mis errores y todo, pero lo he sido y ellas me cuidan mucho. Están muy contentas con esta relación, me dicen que me ven alegre, que bailo y brinco... Creo que los hijos notan cuando uno está bien”, añadió.

Araiza dijo que ninguno de los dos esperan tener hijos (Foto: Instagram/@maravegaoficial)

Este noviazgo se dio a conocer después de la separación con María Amelia Aguilar, psicóloga del programa Hoy, donde Raúl trabaja. La relación duró poco más de un año, pues comenzó en febrero de 2020 - poco después de que el actor anunciara el fin de su matrimonio, y terminó en marzo pasado.

Así, en julio de 2021, Araiza dio a conocer su relación con Margarita por medio de su cuenta de Instagram, pues subió una foto donde ambos se dan un tierno abrazo. Posteriormente habló sobre el tema para el programa Suelta la Sopa.

“Yo no veo la vida sin amor, es parte de estar contento y estar pleno. Mara es una mujer encantadora y ya nos conocemos de Televisa desde hace mucho”, dijo el actor y continuó: “Aquí sí hay comprensión completa de la profesión. Ella ha hecho muchas series, varias cosas en Colombia y acá también, por eso entiende cuando no nos podemos ver por los llamados”.

