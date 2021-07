De Margarita Vega a Consuelo Duval: quiénes han sido las novias de Raúl Araiza

El actor anunció su nueva relación con Mara Vega Fotos: Instagram @maravegaoficial / @negroaraiza / @consueloduval

En días anteriores, Raúl Araiza reveló su noviazgo con Margarita Vega por medio de su cuenta de Instagram, pues subió una foto donde ambos se dan un tierno abrazo. Posteriormente habló sobre el tema para el programa Suelta la Sopa.

“Yo no veo la vida sin amor, es parte de estar contento y estar pleno. Mara es una mujer encantadora y ya nos conocemos de Televisa desde hace mucho”, dijo el actor y continuó: “Aquí sí hay comprensión completa de la profesión. Ella ha hecho muchas series, varias cosas en Colombia y acá también, por eso entiende cuando no nos podemos ver por los llamados”.

Margarita Vega es la colombiana que hoy sostiene una relación con Araiza Fotos: @negroaraiza / @maravegaoficial

Este noviazgo se dio a conocer después de la separación con María Amelia Aguilar, psicóloga del programa Hoy, donde Raúl trabaja. La relación duró poco más de un año, pues comenzó en febrero de 2020 - poco después de que el actor anunciara el fin de su matrimonio, y terminó en marzo pasado.

Raúl Araiza y María Amelia Aguilar después del anuncio de divorcio por parte del artista (IG: negroaraiza)

“Me separé hace un año y medio, pero estoy muy bien. Fueron 24 años los que me aventé y fueron muy padres; tengo dos hijas, una de 23 y otra de 24. La familia sigue de formas distintas, incluso mi ex mujer es mi representante y mi social manager, nos llevamos muy bien. Yo decidí vivir mi vida de una forma distinta, seguir siendo familia pero no pareja y ella igual”, fueron las palabras de Araiza.

Raúl estuvo casado por 24 años con Fernanda Rodríguez, quien hoy en día sigue estando presente en la vida del actor.

Raúl Araiza tuvo dos hijas con Fernanda Rodríguez

Antes de contraer matrimonio, Raúl tuvo una relación con la actriz Daniela Castro, la cual ha sido catalogada como “tóxica” por el mismo actor, pues durante su juventud la actriz llegó a manipularlo.

“Con Dani también tuve un noviazgo muy sonado. La quise muchísimo, sus papás fueron divinos, pasé muchas cosas increíbles con ella pero también un amor enfermizo, de repente, de idas y regresos”, dijo el actor al revelar que la artista le llegó a reclamar por besos que Raúl le daba a otras actrices al grabar diversas telenovelas.

Raúl Araiza y Daniela Castillo tuvieron una relación tóxica Cuartoscuro

Antes de conocer a Daniela, el actor sostuvo un romance con la actriz Consuelo Duval, quien ha confesado haber tenido su primera vez con Rául.

“La primera vez es la que marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza, porque a mí en lo personal, siempre me hizo sentir profundamente amada”, dijo Consuelo en una entrevista para Quién.

El hermano de la actriz reprobaba la relación que sostuvieron en 1987, pues Duval afirmó que “lo hacía enc****” pero a ella le importó poco porque fue su primer amor y la trató de una forma excepcional.

Consuelo Duval y Raúl Araiza sostuvieron una relación en 1987 (Foto: Instagram @consueloduval /raularaiza)

De la misma forma, afirmó que Raúl se negó varias veces a acompañarla a su casa por miedo a ser asaltado: “Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y él se había fijado en mí. Yo vivía en Tlatelolco, hijo de su pi***, ya te habría contado. Me dejaba en el metro Viveros, claro, no le fueran a quitar algo. Me decía ‘Ay Pachita es que ir a tu casa me da miedo, no me vayan a quitar mis cosas’, y yo le decía: ‘no importa Raúl, yo me voy en metro”.

