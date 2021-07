Quién es la actriz que habría robado el corazón de Raúl “El Negro” Araiza, según Álex Kaffie

Margarita Vega y Raúl Araiza comenzaron una relación. (Fotos: @negroaraiza / @maravegaoficial/ Instagram)

Luego de no descartar retomar la relación con su ex pareja, María Amelia Aguilar, Raúl Araiza podría estar en una nueva relación amorosa con la actriz Margarita Vega.

Así lo aseguró el periodista de espectáculos Álex Kaffie en su columna La Lisonja. “Es cuento que alguien del programa ‘Hoy’ está estrenando novia. Sí, Raúl Araiza anda iniciando romance con la actriz colombiana Margarita Vega. En cuanto Raúl le dio el «cortón» a su expareja (hecho ocurrido en marzo pasado) comenzó a entablar comunicación a través de redes sociales con la nacida en Colombia”, escribió el también conductor.

“Tras eso vino el ‘te invito a comer’ y demás. Margarita y Raúl ya se deja ver juntos y enamorados. De hecho Margarita Vega (que actualmente personifica a la médica Pamela Pérez en la taradanovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’) ha estado visitando a su novio Raúl Araiza en el foro donde se realiza ‘Hoy’, el matutino de Las Estrellas”, confirmó Kaffie.

Margarita Vega interpreta a "Pamela Pérez" en "¿Qué le pasa a mi familia?". (Foto: @maravegaoficial/ Instagram)

Margarita Vega es una actriz colombiana que ha participado en diversas series, como Mi corazón es tuyo y Sin senos no hay paraíso. Actualmente actúa en la novela ¿Qué le pasa a mi familia?

La nueva pareja no esconde su amor ni en redes sociales, pues “El Negro” Araiza no pierde oportunidad para ponerle emojis de enamorado, mientras que Margarita también comenta sus publicaciones con buenos deseos.

Por otro lado, en marzo de este año, el conductor confirmó la ruptura con María Amelia Aguilar, con quien había mantenido una relación de poco más de un año, y aseguró que había sido algo de mutuo acuerdo.

En ese entonces, Raúl aún se encontraba en las grabaciones de la novela La Desalmada, así como la conducción de los programas Miembros al Aire y el matutino Hoy.

Raúl Araiza confesó en abril tener esperanza de poder retomar su relación con María Amelia Aguilar. (Foto: negroaraiza/ Instagram)

La razón por la cual decidieron romper su romance fue que la carga de trabajo de Araiza les impedía verse. Aún así, durante una entrevista en abril aseguró que seguía manteniendo contacto con ella. “Estamos totalmente en contacto. No nos hemos dejado de ver ni de hablar, sobre todo de hablar”, dijo para el canal de Youtube de Eden Dorantes.

Además, agregó que para él ese no era un adiós definitivo. “Siempre hay la historia de no se tiene que terminar mal, a veces tomamos una decisión que nos duele mucho pero no es la última palabra”, confesó para la prensa.

Incluso habló detalladamente de cuál fue la razón de la ruptura, pues descartó una infidelidad o la falta de cariño. “Nos queremos el doble, empezamos de amigos y luego tuvimos esta hermosa relación y esperamos poder seguir teniéndola”, confesó.

Video: YouTube/Eden Dorantes Oficial

“Somos adultos, hay que llorar, hay que enfrentar y ver si se pueden encontrar las formas. Ganas sobran”, aseguró “El Negro”.

Antes de terminar con Aguilar, la pareja se vio envuelta en una serie de rumores que hablaban de una supuesta infidelidad, teoría que “El Negro” negó.

En una entrevista con la revista TV Notas, el actor destapó las verdaderas razones por las cuales se separaron.

La pareja terminó en marzo de este año. (Foto: @negroaraiza/ Instagram)

“Te lo confirmo. No hubo terceras personas ni abusos. El motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo”, confirmó para sorpresa de muchos.

“Acabábamos de cumplir un año de novios, todo iba bien, con problemas normales, pero lo del tiempo era algo muy importante y con todo el dolor del mundo y el amor que nos tenemos, decidimos que lo mejor era terminar la relación”, añadió finalmente.

María Amelia fue la primer relación formal del actor de Papá a toda madre después de su divorcio con Fernanda Rodríguez, de quien se separó después de 24 años juntos y con quien tuvo a Camila y Roberta.

