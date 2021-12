Raúl Araiza incursionará como standupero y contará su paso por las adicciones

El actor se ha desempeñado como conductor a través de varios años (Foto: Instagram/@negroaraiza)

Raúl Araiza se ha consolidado como uno de los conductores más populares de la televisión mexicana, pues el público lo ha visto aparecer al frente del programa Hoy durante varios años.

De su vida personal se conoce poco, pues el presentador ha preferido mantener en bajo perfil su imagen, aunque sí se han colado a los medios de espectáculos aspectos controversiales en la vida de El negro Araiza, tales como sus divorcios, las presuntas infidelidades y sus sonados episodios con las adicciones a sustancias.

Ahora, el hijo de la actriz Norma Herrera ha decidido revelar uno de sus secretos mejores guardados, el de su vida personal, por lo que está planeando contar intimidades de una manera muy especial.

Araiza prefiere no abundar en su vida privada y sus episodios con las adicciones (Foto: Instagram/negroaraiza)

Si bien comparte aspectos de su vida personal con sus followers en las redes sociales, poco se sabe por su propia boca acerca de sus problemas de adicciones y rehabilitaciones. Pero no será a través de un libro, una bioserie, ni un programa especial donde Araiza revele aspectos de su vida privada, sino que incursionará en las rutinas de monólogos.

El también conductor del programa Miembros al aire buscará incursionar en otros rubros dentro del entretenimiento, por lo que pronto debutará como standupero, para lo cual ya está escribiendo una rutina en la que contará detalles íntimos de su vida.

El compañero de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en el matutino de Televisa, reveló que ya lleva tiempo con esa idea en la cabeza, por lo que este 2022 le dará prisa a su proyecto para poder mostrarle al público otra faceta de su talento.

Araiza busca acercarse al director Salvador Garcini para la realización de su standup (Foto: Archivo)

“Me gustaría seguir teniendo trabajo, buenos proyectos”, contó para las cámaras del programa De primera mano sobre sus planes para el año que está por iniciar.

“Yo tengo ya hace tiempo ganas de hacer un monólogo, ahora se le llama standup, pero es un monólogo armado y proyectado como tal. Me gustaría que me lo dirigiera el maestro Garcini”, dijo acerca de Salvador Garcini, actor y director de telenovelas de Televisa, tales como La desalmada, Por amar sin ley y El bienamado.

“Lo hablé con él, que es un maestrazo, y es un poco, no tanto de mi vida, que puede ser aburrido, pero sí todos los procesos que he vivido desde (que fui) padre, te casas, soltero, te divorcias, reencuentras el amor, todo, los excesos, sales, entras, puede ser de humor muy negro y eso es algo que me gustaría hacer”, comentó Araiza.

Otro proyecto que ronda por la mente del actor es una serie de comedia en la que participará con su familia, un proyecto del cual incluso ya grabó una versión de prueba. Araiza contó que esta serie duró muchos años enlatada, pero por fin en este año que entra luchará porque pueda salir al aire. En el programa incursiona al lado de su madre, la también actriz Norma Herrera y de su hermano, Armando Araiza.

Junto a su madre, Norma Herrera, y a su hermano Armando, el actor realizará la serie "El doble" (Foto: Archivo)

“Voy a hacer una serie nuestra con mi mamá y mi hermano, se llama El doble, hicimos el piloto con varios actores, amigos, quedó increíble. Es una historia que mi papá me dio hace años, pero la fuimos armando, cristalizando, se escribió, se hizo el piloto para la barra de comedia y lo vamos a hacer en febrero nuevamente para arreglarle cosas. Está mi mamá, nosotros sus dos hijos y además muchos amigos actores, no hay comediantes sino es una tragicomedia”, adelantó el conductor.

Apenas hace unos días, El negro recibió un diagnóstico sobre su salud en medio de la transmisión en vivo de su programa: el doctor Francisco Saynes le realizó una nasoendoscopia al actor y contó su apreciación: “Aquí mi amigo ,el “negrito”, pues ya más o menos estuvimos platicando ahorita detrás de cámaras y lo que tiene es un exceso en el uso de la voz por la profesión”, comenzó a relatar el especialista. “En este caso, las cuerdas vocales al inflamarse no permiten un adecuado cierre de estas estructuras y eso hace que tenga esa voz ‘aguardientosa’ que la gente dice”, explicó Sayne.

