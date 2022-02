Eugenio Derbez reaccionó a las nominaciones de CODA en los Premios Oscar 2022: “La competencia está dificil”

Foto: Instagram/@ederbez

Tras meses de espera, trascendió la lista de nominaciones a los Premios Oscar 2022 y dentro de las categorías brillaron algunos mexicanos: Guillermo del Toro por El callejón de las almas perdidas, Carlos López Estrada por Raya, el último dragón y Eugenio Derbez por CODA: señales del corazón. Al respecto, el actor compartió su sentir con el público y explicó cuál es la razón por la que probablemente no podrá asistir a la 94ª entrega anual que se realizará a finales de marzo.

Durante la mañana de este martes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer quiénes son los artistas y cuáles son los proyectos que serán considerados para recibir la anhelada estatuilla dorada en la próxima gala de premiación que se llevará a cabo el domingo 27 de marzo en el teatro Dolby ubicado en los Ángeles, California.

CODA: señales del corazón competirá en la categoría de “Mejor Película”, el reconocimiento principal, con Belfast, Don’t look up (No miren arriba), Drive My Car, Dune (Duna), King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), Licorice Pizza, The Power of the Dog (El poder del perro), West Side Story y Nightmare Alley.

La película dirigida por Sian Heder también buscará conseguir el galardón a “Mejor guion adaptado” junto a Drive My Car, Dune, The Lost Daugher y The Power of the Dog.

Tras la noticia, Eugenio Derbez concedió un par de entrevistas para matutinos mexicanos donde compartió su sentir ante la posibilidad de recibir un reconocimiento por el exitoso proyecto cinematográfico. Durante la charla con Venga la alegría, el actor confesó que se había puesto de acuerdo con sus compañeros de reparto para ver la cinta y todos estuvieron muy emocionados con la favorable respuesta.

También comentó que no consideró la posibilidad de estar nominado en la categoría “Mejor actor de reparto” porque su personaje no tenía la fuerza necesaria en comparación con Troy Kotsur (CODA), quien disputará la estatuilla con Ciarán Hinds (Belfast), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K. Simmons (Being the Ricardos) o Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

Fotografía cedida por Apple TV+ que muestra a Eugenio Derbez (d) mientras escucha a la directora Siân Heder durante la grabación de la película "CODA". EFE/ Apple TV+

“En un principio tuve muy buenas críticas pero creo que el papel no tiene la fuerza suficiente para competir con todo este universo de actores y películas maravillosas que hubo este año, pero no, en ningún momento”, declaró.

El comediante interpretó a Bernardo Villalobos, un maestro de música que dentro de la historia se convierte en una pieza clave para Ruby (Emilia Jones) y su pasión por la música. El mexicano reconoció que este papel le dio la oportunidad de tumbar los estereotipos que existen sobre los actores latinoamericanos, algo que ha buscado cumplir desde su estadía en país norteamericano.

“Para mí era muy importante que un papel como este, en el que estoy interpretando a un maestro de música que resulta ser mexicano, no tiene nada que ver con narcotráfico, con migración”, agregó.

Emilia Jones interpreta a Ruby, ella tuvo que aprender lenguaje de señas y también a cantar. Tuvo una preparación de más de 9 meses para este rol. (Foto cortesía)

Con toda la ilusión, el creador de XHDBZ espera que CODA consiga posicionarse como la “Mejor película” en la premiación. Sin embargo, explicó que la nominación ya es un premio para todo el equipo y no quiso profundizar sobre qué otro proyecto podría llevarse la estatuilla.

Por último, el intérprete confesó que probablemente no podrá asistir a la 94ª entrega anual porque coincide con las grabaciones de un proyecto que iniciará en marzo. No obstante, aseguró que está tratando de encontrar un espacio para poder estar presente.

“Estoy filmando una película y no estoy en los Ángeles en esas fechas pero justamente acabo de hablar con mi equipo”, comentó.

Cabe destacar que la película también se encuentra nominada en los premios Bafta 2022 y ganó cuatro galardones en el Festival Sundance.

