Coda, la película donde actuó Eugenio Derbez, ganó cuatro premios en el Festival Sundance

Coda, la nueva película en la que participa el mexicano Eugenio Derbez, resultó una de las grandes ganadoras en el Festival de Cine de Sundance, uno de los más prestigiosos de la industria estadounidense.

A través de sus redes sociales, el actor mexicano con basta trayectoria en proyectos hollywoodenses publicó algunas palabras de felicitación para él y sus compañeros, quienes llegaron con bajas expectativas, pero se fueron con cuatro premios.

Las categorías en las que el proyecto se llevó la estatuilla fueron:

-Mejor dirección por una película dramática estadounidense para Sian Heder.

-El premio del público por una película dramática fue para Sian Heder.

-El gran premio del jurado de los Estados Unidos en la categoría drama fue para Sian Heder.

-El premio especial del jurado por el mejor elenco fue para los actores de CODA en su conjunto.

“Era una película pequeña sin muchas expectativas. La primera noticia maravillosa que nos llegó es que iba a abrir el Festival de Sundance. No solo participó, si no que abrió el festival que ya es un honor, es un reconocimiento. Se pelearon por ella varias plataformas. Rompió récords de venta”, explicó Eugenio a través de sus redes sociales.

Coda: película de Eugenio Derbez ganó cuatro premios en el Festival Sundance (Foto: Twitter @sundancefest)

Algunas de las felicitaciones para Eugenio Derbez vinieron desde la comunidad actoral, pero también desde los fanáticos, desde luego y algunos periodistas aplaudieron la hazaña.

“Ahora sí, Oficialmente @EugenioDerbez es un actor galardonado en el #SundanceFilmFestival”, escribió el periodista Gonzalo Lira Galván.

“Felicidades a @EugenioDerbez por el éxito de CODA en @sundancefest”, añadió el también periodista mexicano León Krauze.

“1 noche= 4 premios”; “Muchas gracias”; y “¡Viva México!”, fueron algunas de las reacciones o respuestas de Eugenio Derbez a todas las felicitaciones que le llegaron a través de las mismas redes sociales.

Eugenio Derbez vuelve al formato de reality con "Deshecho en casa" (IG: ederbez)

Se trata de una película pequeña, de poco presupuesto en la que participó Derbez, y habla de una familia de sordomudos, basada en historias reales, de acuerdo con uno de los videos que publicó el mexicano en sus redes sociales.

La película lleva por título CODA, porque es el significado en inglés de Child Of Deaf Adults, o hijo de padres sordos en español, explicó el actor.

“Habla un poco de este proceso que tienen que pasar muchos hijos que tienen padres o hermanos o parientes sordos y ellos son el único contacto con el mundo exterior. Alguna veces dedican su vida entera para dedicarse a ser los interpretes de la familia”, reveló Eugenio Derbez.

La película fue escrita y dirigida por Sian Heder, además de ser protagonizada por Emilia Jones, Merlee Matlin y Troy Kotsur. Además participan Daniel Durant, John Fiore, Lonnie Farmer, Kevin Chapman, Amy Forsyth, entre otros.

“Los actores que participan en la historia son excelentes, quizá no los han visto, pero no saben qué maravilla de actores. Los papás y el hermano que salen de sordomundos son realmente sordos. Son actores que han hecho teatro toda su vida. Gente lindísima, maravillosa. No saben qué gran experiencia”

Eugenio interpreta a un maestro de música, papel para el que tuvo que tomar clases de piano, de dirección de coro y aprendió a dirigir una orquesta, además de aprender a dar clases de canto, sin contar que debió aprender algunas cosas del lenguaje de señas.

