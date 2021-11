Chiquis Rivera ya tiene novio, pero no piensa en boda: “A ver qué dice el futuro”

La cantante también reveló todo sobre su noviazgo con el fotógrafo Emilio Sánchez (IG: chiquis)

Janney Marín Rivera, conocida como “Chiquis” Rivera, hija de Jenni Rivera, recientemente lanzó su nuevo podcast Chiquis and Chill en iHeart Radio, y ha mencionado más detalles acerca del fin de su relación con Lorenzo Méndez. En entrevista con People en Español la cantante también reveló todo sobre lo que ha aprendido en el amor y su noviazgo con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien comparte un romance que a pesar de clasificarlo como muy bueno, dice no querer boda de nuevo, por el momento.

La cantante aseguró que se encuentra muy estable y feliz sentimentalmente, pero a pesar de que se siente “muy enamorada”, por el momento lo ideal para ella es continuar la relación de manera sana y el poder seguir conociéndose sea el eje central para poder cambiar de respuesta en el futuro.

“Creo que no hay planes para boda ahorita. Él sí me ha dicho que le encantaría casarse conmigo, pero ahorita lo estamos tomando día tras día. Yo quiero disfrutar, no quiero forzar nada. Quiero dejar que las cosas fluyan y yo nada más deseo ser feliz y ser aceptada como soy y amada, y es lo que tengo ahorita y lo estoy disfrutando ¡A ver qué dice el futuro!”, mencionó la intérprete de éxitos como Completamente, Está de Moda No Querer o Ticket De Salida.

La cantante r se sinceró sobre muchos temas personales por lo que ha estado viviendo de manera reciente (foto: @chiquis/instagram)

La cantante y también influencer se sinceró sobre muchos temas personales por lo que ha estado viviendo de manera reciente. Un divorcio le ha resultado algo muy delicado, ya que ella misma mencionó “que ese tipo de cosas jamás se esperan”, pero aun así ella toma cada obstáculo como un nuevo reto en su vida personal y profesional.

“De cada reto de mi vida he aprendido algo de mí. En el aspecto del amor, qué es lo que quiero y no quiero, cómo puedo cambiar yo, mejorar para no seguir con esos mismos patrones, seguir en lo mismo. Me han ayudado tanto cada cosa que he tenido que afrontar a madurar como mujer, como cantante, como artista”, dijo a People en Español la cantante.

La cantante mencionó que levantarse después de cada caída es algo que aprendió de su familia CORAL GABLES, FLORIDA - SEPTEMBER 23: Chiquis Rivera attends the 2021 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center on September 23, 2021 in Coral Gables, Florida. Rodrigo Varela/Getty Images/AFP (Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En su nuevo podcast mencionó que levantarse después de cada caída es algo que aprendió de su familia. A pesar de los grandes escándalos mediáticos que la familia ha presentado después de la muerte de Jenni Rivera, ese tipo de lecciones siguen formando parte de ella ya que creció con eso y “lo bien aprendido jamás se olvida”.

“Me levanto porque me inculcaron que no me puedo rendir, que está bien, te puedes caer, llorar un poquito porque llorar es bueno, te limpia el alma, y levantarte porque no hay de otra”, afirmó.

La religión y la fe para ella es algo muy importante, por este motivo se ha interesado más en su espiritualidad y eso ha sido una de las principales cosas que le han ayudado a vivir de mejor manera todo el proceso de su divorcio, que no ha finalizado de manera oficial.

Chiquis Rivera se considera una mujer de fe FOTO: Instagram/@chiquis

“Es mi fe en Dios de que todo va a estar bien, me ha ayudado mucho. Soy una mujer de fe, siempre lo digo porque no estuviera aquí si no fuera por la fortaleza que me da Dios. Hay un poder mucho más grande que nosotros y hay que respetar ese poder y encomendarnos a Dios todos los días porque eso te ayuda a salir adelante”, agregó.

En días anteriores la hija de Jenny Rivera comentó a la cámaras de Venga la Alegría que desde hace tiempo espera la firma del acuerdo de divorcio, pero que Lorenzo Méndez se ha negado: “Estoy esperando que firmen, estoy mandando mails casi rogando que por favor firmen y no me han contestado. Ya van como cuatro meses”, aclaró sobre su deseo de concluir el último trámite.

