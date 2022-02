Bafta 2022: “El callejón de las almas perdidas” de Guillermo del Toro recibió tres nominaciones

Director Guillermo Del Toro en la premiere de "Nightmare Alley" en NY. REUTERS/Eduardo Munoz

En las últimas horas se dio a conocer la lista de nominaciones para los premios Bafta 2022. Dentro de los proyectos que fueron considerados para la entrega de este año, resaltó el nombre de un mexicano. Se trató nada más ni nada menor que del reconocido cineasta Guillermo del Toro, quien continúa cosechando éxitos tras el estreno de Nightmare Alley, película titulada en español como El callejón de las almas perdidas.

La Academia de Cine Británico reveló la lista con los artistas nominados en cada una de sus categorías por las películas que llegaron a la pantalla en los últimos meses. En medio del furor por saber cuál será cinta ganadora a Mejor película, trascendió que la película dirigida por el tapatío de 57 años está considerada en las categorías Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor diseño de vestuario.

El largometraje que explora la vida detrás de las ferias ambulantes que eran populares en la década de los 40 competirá contra Belfast, C’mon C’mon, Cyrano, No mires hacia arriba, Dune, The French Dispatch, La casa de Gucci, The Last Duel, Last Night in Soho, Licorice Pizza, Sin tiempo para morir, The Power of the Dog, La tragedia de Macbeth y West Side Story en Mejor fotografía.

Dentro de Mejor diseño de vestuario, la cinta se disputará el premio con Being The Ricardos, Belfast, Cruella, Cyrano, Dune, The Electrical Life of Louis Wain, The Eyes of Tammy Faye, The French Dispatch, House of Gucci, Last Night in Soho, Licorice Pizza, The Power of the Dog, Spencer y West Side Story.

Mientras que en Mejor diseño de producción se encuentra considerada junto a Being The Ricardos, Don’t Look Up, Dune, The Electrical Life of Louis Wain, The French Dispatch, The Green Knight, The Harder They Fall, King Richard, The Last Duel, Last Night in Soho, The Lost Daughter, No Time To Die, The Power of the Dog y Spencer.

La película de Guillermo del Toro cuenta la historia de Stanton Carlisle, interpretado por Bradley Cooper, un personaje que se gana la confianza del público con ayuda de los conocimientos que adquirió por parte de una vidente y su esposo, además del incondicional apoyo de Molly, llevado a la pantalla por la actriz estadounidense Rooney Mara.

Gracias a ello, Stanton aprende a robarle a las personas de la alta sociedad de Estados Unidos y pronto pone la mira en un hombre millonario que también es conocido dentro de la sociedad por ser bastante peligroso. Los elementos que sobresalen en la historia son la corrupción, lujuria y traición, además del característico sello de Guillermo del Toro.

Hasta el momento, el cineasta mexicano no ha dado declaraciones sobre las nominaciones de su película, pero si compartió una felicitación que se extendió en la propia cuenta de Twitter de El callejón de las almas perdidas.

A pesar del triunfo que significan las nominaciones a los premios Bafta 2022, algunos internautas quedaron sorprendidos al descubrir que Guillermo del Toro no fue considerado dentro de la premiación a Mejor Director, pues aseguraron que su trabajo fue excelente y merecía estar dentro de la lista.

