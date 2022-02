“La generación de cristal es muy complicada”: Israel Jaitovich habló sobre la comedia de nuestros tiempos

Israel Jaitovich ha dirigido el canal Distrito Comedia los últimos tres años, logrando posicionarlo en primer lugar entre los canales de televisión restringida (Foto: Televisa)

“Somos un canal que brinca y chisporrotea por todos lados”, dice Israel Jaitovich sobre la nueva imagen colorida y dinámica de Distrito Comedia, el canal de televisión restringida que se ha mantenido en el primer lugar de audiencia en su segmento los últimos años.

“Un cambio bien merecido ya que el canal lleva tres años consecutivos en primer lugar de rating de toda la televisión de paga en México, porque es la primera vez que Televisa tiene un canal en primer lugar”, cuenta el actor cómico, productor televisivo y director del canal para Infobae México.

Entre los cambios que se presentan a partir de este 1 de febrero cuenta la incorporación de los programas Tic Tac Toc, Perdiendo el juicio y Doctor Cándido Pérez, además de recientes temporadas de los ya considerados nuevos clásicos de la comedia televisiva mexicana: Vecinos, Una familia de 10, Renta congelada, Simón dice, Relatos macabrones, Nosotros los guapos, Güereja de mi vida y 40 y 20.

“Es una imagen desenfadada, colorida, ya no tenemos barras, es plasmar los tres años y medio que tenemos al frente del canal. Es una decisión que tomamos en el equipo creativo del canal”

"La cantina del Tunco" pasa de Bandamax a Distrito Comedia, presentando un formato de Game show; el canal incorpora cortos de comedia entre programa y programa (Foto: Archivo)

El cambio de look obedece a “saber escuchar al público”, por lo que en el canal que Jaitovich considera “una estación de puros éxitos” va dirigido a los hábitos de consumo de los televidentes:

“La televisión es un tema de hábitos, sobre todo la de cable, ya no estamos en una época donde la gente la prenda para sintonizar un programa en especial, pienso que la prende en el momento en que tiene tiempo para entretenerse, o busca reírse.

“Que vean programación diferente a la que ya tienen tres años viendo. Nuestro canal es como si fuera una estación de radio, de éxitos. Nadie va a decir nada si a las diez de la mañana todos los días prendía la tele antes de irse a la escuela o el trabajo veía Vecinos y ahora va a ver Peluches, porque son igual de buenos”, expresó.

El productor apuesta por el humor familiar y una imagen lúdica y dinámica (Foto: Instagram@israeljaitovichoficial)

Israel Jaitovich, quien también está celebrando los 15 años de su programa Más noche, admite que ha sido “todo un reto” poder generar comedia y proyectos nuevos –como los cortos cómicos que se transmitirán entre programa y programa en el canal- debido a la forma en que cierto segmento de la población recibe los contenidos humorísticos.

“Son tiempos difíciles sobre todo para el humor porque la generación de cristal es una generación muy complicada, decía Chaplin ‘si no hay violencia, no hay comedia’, la comedia trae implícito algo de violencia, lo que pasa es que no es una violencia de película violenta, es un punto de vista desde el humor donde se puede generar algo de violencia y ahí es donde surgen los problemas”, reconoce.

Israel Jaitovich destacó que los cambios del canal derivan de "escuchar a su público" (Foto: Instagram@israeljaitovichoficial)

Y es que Jaitovich destaca que hacer comedia en el contexto social actual “es un reto que no es fácil, lo complica sin duda alguna, pero hay que adaptarse a lo que venga, no hay que juzgarlo, nosotros somos unos proveedores de entretenimiento, de la mejor manera sin que nadie se sienta ofendido con ello”.

Ante el estreno de nuevos contenidos en el canal como Memes, La changada, una familia muy changona, Prehispánica y La selva, el actor podría considerar como “comedia nociva” aquella basada en el humor negro, y aunque é mismo ha sido identificado con este tipo de humor, se dice consciente de cuándo sí y cuándo no “aplicarlo”.

Jaitovich también está celebrando los 15 años de su programa 'Más noche' y los 12 años de 'La cantina del Tunco', que pasará de Bandamax a Distrito Comedia en una nueva etapa (Foto: Televisa)

“A lo que le llamaría comedia nociva podría ser el humor negro, mucho más ácido, mucho más rebuscado mentalmente hablando, al final de cuentas es una corriente de humor. A mí se me cataloga mucho como que yo hago humor negro y yo no lo siento así, tiene que ver mucho con la personalidad. Quizá el hecho de que sea casado, que tenga hijos, que tenga los parámetros más abiertos, por esa razón, pero sé perfectamente bien cuándo lo puedo hacer y cuándo no”.

Jaitovich destaca el estilo de “humor familiar” de la programación de Distrito Comedia, y dice estar tranquilo en que “las mamás pueden dejar a su hijo a las tres de la tarde mientras sirven la comida” sintonizando el exitoso canal de paga con la seguridad de que los menores no se verán expuestos a contenidos de doble sentido.

“Nosotros nos enfocamos en el grueso de la gente, en el éxito del canal, lo que nos estás consumiendo y ese es nuestro tema. Lo que sí estamos cuidando mucho es que el humor sea familiar, que no es lo mismo que yo tenga un programa como Mas noche donde me atrevo a hacer un doble sentido...”, cuenta el también piloto de carreras mexicano.

