Los Mascabrothers prometen tres temporadas más de Relatos Macabrones: “No competimos con nadie”

Freddy Ortega, integrante de Los Mascabrothers, se encuentra feliz con el estreno de Relatos macabrones, programa de la barra de comedia de Televisa que este viernes llega a su tercera temporada.

En charla con Infobae México, el creativo de la comedia habló sobre la fórmula que le ha dado el éxito junto a su hermano Germán y un equipo de escritores.

“No tiene sentido arreglar algo que no se ha descompuesto. Nos costó un poco de trabajo encontrar el lenguaje, la fórmula para tenerlo y me parece que tenemos que seguir con ese camino. Lo único que hemos hecho es afianzar esa fórmula.

Buscamos que cada sketch tenga su tipo de humor, a veces uno es más crítico, otro es poco más blanco, otro subido de color, uno más teto. El asunto es esforzarnos a que no todo tenga un mismo tono. Afianzar al equipo con el que ya hemos trabajado y nos ha funcionado súper bien”, contó Freddy acerca del estilo cómico que le ha dado el éxito gracias a personajes como “Frank e Igor” y “La Jitomata y La Perejila”, que aparecen en Relatos macabrones, proyecto que está contemplado por tres temporadas más.

Sobre lo que el público podrá esperar en esta nueva entrega donde también participa el elenco base conformado por Dalilah Polanco, Jocelin Zuckerman, Melissa Ortega, Marcos Radosh, Lenny Zundel y Claudio Herrera, Freddy adelantó:

“Hicimos un juego muy estúpido, pero muy divertido, con Luis Fernando Peña y Carlos Espejel, de un secuestro en un avión. Entonces lo estamos llevando (el humor) a quirófanos, a tiendas, o un ‘godín’ que hizo Germán, hicimos una referencia a The Shinning, eso es lo que creo que a la gente le gusta.

Hay una cosas que hemos hecho que es “calcetinflex”, ahorita estoy escribiendo “condonflex”, del mismo grupo, sobre condones, el humor es un punto de vista. Y los escritores son, mi hermano Germán, Claudio Herrera y Sergio Adrián Sánchez “El venado”, ahora integrando a Christian Diez, hijo del que hace a Trump, entre todos generamos las ideas (…) Los Mascabrothers llevamos un lema que dice ‘Todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos”.

De repente Germán me habla y me dice ‘wey, se me acaba de ocurrir este sketch’, ‘no sé cómo terminarlo’ y le digo ‘wey, lo terminamos así’, es un engranaje.