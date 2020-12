¿Se va de Televisa?: Chuponcito estaría fuera de la empresa por “malos tratos”, aseguró Kaffie

El payaso y actor Alberto Flores Jandete, mejor conocido como “Chuponcito”, habría abandonado su participación en el programa “El Circo”, uno de los que más audiencia traía para el canal de música regional mexicana “Bandamax”, propiedad de Televisa.

Según informó el periodista Alex Kaffie a través de su columna en El Heraldo de México, que el payaso habría abandonado su participación en el popular programa debido a los malos tratos que sufría de parte de la producción, por lo que había dejado colgado el proyecto que es dirigido por la barra de comedia de la televisora de San Ángel, a cargo de Israel Jaitovich. Así lo publicó el comunicador:

Según reportó el periodista, el payaso habría renunciado debido a que se le hablaba de mala forma y de manera ofensiva, por lo que en un arranque de ira, afirmó que no le interesaba el proyecto y se retiró, por lo que ya no formaría parte del programa de Bandamax.

“Chuponcito” viene de pasar por uno de los momentos más polémicos de su carrera luego de que fue acusado de acoso sexual por parte de su ex asistente Carla Oaxaca, por lo que se habría tenido que soportar diversos abusos por más de tres años, hasta que fue despedida de forma injustificada, según sus declaraciones para el programa de espectáculos De Primera Mano.

De acuerdo con Carla, el payaso había llegado a tocarla de forma indebida, le mandaba mensajes de índole inapropiada y por último la agredía verbalmente. Sumado a esto, Carla aseguró que el payaso habría tenido este comportamiento de otras mujeres antes que de ella. Así lo dijo en la entrevista:

Creo que hacíamos una muy buena mancuerna de trabajo, cuando de pronto empiezan unos comentarios que de primer momento los siento como una pretensión y cada vez empiezan comentarios como ‘dame un beso’, ‘imagínate que soy otro, ‘estoy enamorado de ti’, y no se vale (...) Hay más mujeres involucradas. No me gustaría entrar en esos detalles, sin embargo hay los rumores. El señor sabe lo que ha hecho, no me corresponde a mi; le corresponde a cada una de ellas hablar