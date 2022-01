Qué dijo Andrea Chaparro sobre las críticas a su cuerpo

Andrea Chaparro ha recibido criticas en redes sociales (Foto: Instagram / @andreaxchaparro)

Después de la participación de Andrea Chaparro en el reboot de Rebelde de Netflix, la fama de la joven ha ido incrementando en redes sociales, sin embargo, no todo ha sido felicidad, pues varios internautas le han comentado en sus videos de TikTok sobre lo delgada que se ve.

Fue así que la actriz y cantante decidió poner un alto y desde su cuenta de esta red social mandó un mensaje a todos los que han hecho comentarios negativos al respecto.

“El otro día alguien me dijo: ‘No te ves enferma, pecas de ser flaca’ A veces taggean a mi papá y le dicen: ‘dale de comer’, esos sí son como: ‘¿neta, era necesario?”, comentó.

En este sentido señaló que sus papás están preocupados por ella e instó a los usuarios de TikTok a no normalizar este tipo de comentarios sobre los cuerpos de otras personas, ya que no saben cuál es el impacto real que estos pueden llegar a tener.

Andrea Chaparro pidió que dejen de criticar su cuerpo (Foto: Instagram / @andreaxchaparro)

“Body shaming y skinny shaming es algo real de lo que no se habla mucho, o sea son comentarios que te aguantas, porque es como muchas personas quieren verse. Quieren verse flacas, pero no quiero tener anemia, no quiero tener desbalances químicos, que esas cosas luego llegan acá (la cabeza) y no es lindo”, dijo.

Por ello pidió que de ser posible, sería mejor ahorrarse ese tipo de comentarios porque no se reciben como halagos e, incluso son innecesarios.

“Dime de mi makeup, ¿me veo muy greñuda? o si no te gusta que traigo puesto, critícame eso, pero mi cuerpo es algo que no puedo cambiar mucho. Lo he estado intentando y muchas personas más batallan con su peso, pueden tener desordenes, un desbalance. No voy a decir que es normal, ro es algo real”, concluyó.

Cabe recordar que, desde Azul Guaita hasta Franco Masini, Jerónimo Cantillo y Andrea Chaparro, esta última, de legado actoral en México, heredera del talento de su padre, Omar Chaparro, son parte del nuevo elenco de Rebelde.

Andrea Chaparro, hija de Omar Chaparro y estrella de Rebelde (Foto: Instagram / @andreaxchaparro)

Andrea fue vista por primera vez ante las cámaras en el programa La Voz Kids, donde cantó el tema “No me enseñaste”, donde fue elegida por Rosario, quien compitió durante todo el programa con la estrella del género urbano, Maluma, además de los legendarios Emmanuel y Mijares.

Ahí demostró que una de sus grandes pasiones es la interpretación musical, mismo que desarrollo a tal nivel que para el regreso de la Élite Way School, tiene grandes participaciones a solas como cantante.

Su formación, sin embargo es como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde entró con ocho años de edad y se graduó a los 13 años. Este camino fue el que siguió desde entonces.

Primero en el teatro como parte del reparto de Mary Poppins, bajo la producción de la productora OCESA y desde luego, la empresa Disney. Bianca Marroquín estuvo al frente de la puesta en escena, sin duda, una gran fuente de aprendizaje.

Después pasó a la televisión, aunque por streaming. Su primera aventura fue para Star +, donde compartió foros como gente de renombre en la industria mexicana de la talla de Paulina Gaitán, Damián Alcázar, Gabriela Cartol, Mercedes Hernández, Rodrigo Murray, Gonzalo Vega, Esmeralda Pimentel, entre otros.

