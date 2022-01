Gomita habló sobre su nuevo romance con un extranjero: “Es más chico que yo”

Gomita hizo oficial su relación y se dijo estar muy enamorada (Foto: Twitter)

Araceli Ordaz, conocida por su participación en Sabadazo y por su personaje de Gomita reveló que se encuentra en una nueva etapa de su vida, ya que está iniciando un nuevo romance.

Fue en una entrevista para TvyNovelas donde la famosa contó que se enamoró en otro país y, después de estar cuatro años sin pareja, por fin tiene la oportunidad de redescubrir el amor.

“Nos conocimos en septiembre del año pasado, pero en tan poco tiempo estoy muy contenta porque yo decreté hace mucho que el amor de mi vida iba a estar en otro país”, expresó.

Gomita dijo que lleva dos meses en su nueva relación y mencionó que “es sudamericano; es más chico que yo, tiene 25 años y yo 27, así que no es mucha la diferencia”.

Explicó que no da más detalles debido a que las personas pueden ser envidiosas u ocasionar chismes, pero que es alguien con quien está muy contenta viviendo estos momentos.

“Hace mucho le pedí a un San Antonio, que está de cabeza en un pueblo de Michoacán, que me ayudara a encontrar un hombre bueno y ahora lo tengo. Les doy una pista, es muy guapo, es muy lindo y me trata muy bien”, dijo.

Gomita se mostró contenta con su nueva relación (Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

Asimismo, la youtuber puntualizó que su novio actualmente sigue estudiando la universidad y destacó que no lo había hecho público, debido a que otras relaciones anteriores con las que había procedido de esa forma habían fracasado.

Apenas hace unos días, Araceli Ordaz se defendió de haters que criticaron duramente su físico en redes sociales.

Fue después de que Gomita subió un TikTok donde aparece bailando de forma sensual con una pijama, que los internautas no tardaron en criticarla duramente.

“Trae globos de agua o xq se le mueven tanto”, “lo peor es que ella se siente bien con malos resultados”, “como cuando dejas las gomitas al sol y se derriten”, son algunas de las menciones que recibió la influencer.

Ante esto, Gomita decidió romper el silencio y contestarles a todos los que opinaron sobre su apariencia. En este sentido, recordó una intervención a la que se sometió años atrás para quitarse los implantes de esta zona del cuerpo.

gomita responde a haters (Foto: captur de pantalla/ TikTok @gomita_oficial)

“Voy a ser muy breve porque quiero hablar de este video y de todos los comentarios que hay en este video. Y bueno, mis nalgas están aguadas porque evidentemente me quité los implantes y eso fue lo que quedó. Pues nada, si los tuviera están duras están duras y no se mueven y si no los tengo”, comenzó a decir en un video.

Añadió que el motivo por el cual sus glúteos lucen de esa forma es algo normal debido al tratamiento que se realizó.

“Yo me los quité y quedaron mis pompis aguadas, pero me siento mucho mejor ahora no teniendo los implantes, lo que quedó fue la grasa que me habían puesto para acomodar los implantes y me siento muy contenta de que ya no los tengo, estoy muy contenta de que así son mis pompas y ya. Que si los tenía que se me veían raras, que si no los tengo que estoy mintiendo porque no me los quité”, añadió.

