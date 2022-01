“Vivan su vida”: Gomita respondió a haters que la criticaron por tener los glúteos “aguados”

gomita responde a haters (Foto: captur de pantalla/ TikTok @gomita_oficial)

La youtuber Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, arremetió contra los haters que criticaron su físico.

Fue después de que Gomita subió un TikTok donde aparece bailando de forma sensual con una pijama, que los internautas no tardaron en criticarla duramente.

“Trae globos de agua o xq se le mueven tanto”, “lo peor es que ella se siente bien con malos resultados”, “como cuando dejas las gomitas al sol y se derriten”, son algunas de las menciones que recibió la influencer.

Ante esto, Gomita decidió romper el silencio y contestarles a todos los que opinaron sobre su apariencia. En este sentido, recordó una intervención a la que se sometió años atrás para quitarse los implantes de esta zona del cuerpo.

Foto: Instagram/@gomitaoficial123

“Voy a ser muy breve porque quiero hablar de este video y de todos los comentarios que hay en este video. Y bueno, mis nalgas están aguadas porque evidentemente me quité los implantes y eso fue lo que quedó. Pues nada, si los tuviera están duras están duras y no se mueven y si no los tengo”, comenzó a decir en un video.

Añadió que el motivo por el cual sus glúteos lucen de esa forma es algo normal debido al tratamiento que se realizó.

“Yo me los quité y quedaron mis pompis aguadas, pero me siento mucho mejor ahora no teniendo los implantes, lo que quedó fue la grasa que me habían puesto para acomodar los implantes y me siento muy contenta de que ya no los tengo, estoy muy contenta de que así son mis pompas y ya. Que si los tenía que se me veían raras, que si no los tengo que estoy mintiendo porque no me los quité”, añadió.

La influencer señaló que hiciera lo que hiciera no tendría a todas las personas contentas y por eso fue que prefirió hacer lo que a ella le resultaba más cómodo.

(Foto: Twitter)

“Tengo mis cicatrices y son como las batallas que he tenido [...] y ya está, lo superas. Si ustedes no lo pueden superar lo lamento mucho. Si tú no te quieres operar y dices que así te aceptas, está chido, pero si te quieres operar y te quieres ver muy bonita también está muy chido. Si tienes el dinero, hazlo, sino lo tienes, no lo hagas, pero vivan su vida”.

Gomita aseguró que los comentarios negativos no la hicieron enojar, pues ella sabía como se veía cuando subió el primer video cuál era su apariencia. Por lo que apodos como “Lyn May”, “El pirata de Culiacán y otros que le pusieron” sólo le daban risa.

“Cabe resaltar que tuve el dinero para ponérmelos y para quitármelos y si quiero me los puedo arreglar y sino, pues no y ahorita no estoy preocupada por eso. Estoy disfrutando que estoy bajando de peso, que me hice un bypass y ya”, concluyó.

Fue el 30 de abril de 2020, cuando la youtuber se sometió a una intervención estética para retirarse los glúteos, aunque no fue fácil encontrar al cirujano que accediera a hacerlo por los riesgos que conlleva la operación. La cirugía para retirar los implantes de 325 gramos tomó seis horas.

“Al despertar, me sentí Araceli de nuevo. Hoy le pido perdón a mi cuerpo; le digo: ‘Perdóname por lastimarte, pero trata de entenderme, te exigen mucho dentro de una empresa y un medio para verte mejor’” dijo en ese año Gomita para TVNotas.

