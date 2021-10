Gomita se mudó a Colombia para evitar violencia de su padre: “No quiero vivir con miedo”

Gomita se encuentra en Colombia desde hace más de una semana para evitar a su padre (Foto: Instagram)

El caso de violencia que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, y su madre sufrieron por parte de su padre, Alfredo Ordaz Barajas, sigue dando de qué hablar, pues la actriz tuvo que mudarse de país para evitar el sufrimiento que ha vivido durante las últimas semanas.

De acuerdo con sus publicaciones, la reconocida payasita se encuentra en Colombia desde hace poco más de una semana. Desde su llegada, ha visitado lugares como Guatapé, la Piedra del Peñol y un bar ubicado en el Parque Lleras.

Sus historias de Instagram, fotografías y videos demuestran la felicidad y calma que siente al estar lejos de su padre. No obstante, este lunes rompió el silencio y mencionó la dura situación que vive junto con su madre Elizabeth Campos.

Mediante una transmisión en vivo que realizó desde esta red social, Gomita indicó que hasta el momento no ha realizado ninguna entrevista hablando sobre el caso para que las personas no malinterpreten su situación y la tachen de “buscar fama” a costa del tema.

(Foto: Instagram)

Asimismo, dijo estar segura de que el mensaje le llegaría a su padres, pues “tiene personas que la siguen”, como uno de sus colaboradores en el circo, debido a que no puede acercarse ni a ella ni a su esposa por las órdenes de restricción que las autoridades emitieron.

“Mi mamá sabe perfectamente que no está sola. Está en su hogar, donde tiene que estar, donde yo le he dicho que salga adelante, que lo aleje, pero que nos deje vivir en paz. Mi madre me marca a mí para decirme lo que está pasando y me está pidiendo ayuda”, destacó Araceli.

Posteriormente señaló “no quiero vivir con miedo”, ni su madre, ante esta situación, por lo que le pidió a todas las personas que estaban viendo la transmisión no quedarse calladas para evitar situaciones similares.

Solamente te pido que nos dejes vivir en paz

Remarcó que sí piensa en su padre y lo recuerda, pero sólo para pedirle que las deje en paz y las libere de la terrible situación que conocen a la perfección debido a que no sólo lo vivieron, pues su madre le continúa contando todo.

Su padre, señalado de violencia intrafamiliar, tiene dos órdenes de restricción para no acercarse a gomita ni a su mamá (Foto: gomitaoficial123)

Posteriormente, Gomita resaltó que el motivo de su mudanza fue para olvidar sus tristezas y convivir con gente que la haga sentir bien para evitar “tirarse a llorar” en la cama y así aumentar su valentía y fortaleza como mujer y persona.

“Solamente lo hago público para que él [su papá] se entere, que no se puede acercar a nosotras y que no lo pienso desbloquear. Si ya le marcaron que va a tener una audiencia, pues se tiene que presentar, punto se acabó”, ahondó la también conductora televisiva.

Antes de despedirse de los espectadores, envió un empático mensaje para las personas que conviven con personas similares a su padre. A ellas les pidió hablar del tema para buscar ayuda especializada con el objetivo de evitar la amenaza, como ella lo hizo con la justicia y sus abogados, los cuales continúan con el caso.

“Si esto lo hago es porque tengo que cerrar ese ciclo de esa noche, de esa golpiza que no es la primera, insisto, no es la primera golpiza que me ha puesto tanto a mí ni a mi mamá. Yo decidí no quedarme callada”, sentenció., al tiempo que recordó el miedo y la tristeza que siente respecto a estos actos de violencia.

Finalmente, resaltó que no se pudo llevar a su madre con ella porque “no es normal” la situación que sufren, además de que cada una tenía que seguir con sus vidas.

